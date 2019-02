Em "Arquitetura da Vida", no MAAT, Carlos Bunga traça uma panorâmica do trabalho realizado, na maioria fora de Portugal

Uma revisão dos dez anos de carreira serve de bom pretexto para Carlos Bunga mostrar mais paisagens arquitetónicas com materiais quotidianos. Arquitetura da Vida. Ambientes, Esculturas, Pinturas e Filmes está em exposição no MAAT, em Lisboa, até 20 maio

Bruno Lopes

Uma certa ideia de reverso, de revelação das costuras, de laboratório a céu aberto atravessa a mente de quem se confronta com as obras mais reconhecíveis deste artista plástico português, a viver em Barcelona. Os seus materiais são habitualmente coisas ignoradas, que servem para guardar objetos mais preciosos, matérias associadas à construção e transição – qualidades que, aliás, migram para o seu trabalho final. Estruturas criadas em cartão prensado, agarradas (desenhadas?) com fita-cola, pintadas num esquema cromático aparentemente anárquico (a recordar outra dimensão temporária: a arte de rua), erguem-se, construídas e desconstruídas. É toda uma paisagem que evoca a lógica arquitetónica e tenta ocupar o espaço com maquetas gigantes. São projetos site-specific que, confessa o artista, nascem de forma algo improvisada, orgânica; sessões de free jazz a três dimensões, arriscar-se-ia. E é entre a instalação, a escultura, a pintura, o vídeo, a performance que Carlos Bunga criou um lugar fascinante e resolutamente seu.

Em Arquitetura da Vida, o artista refaz os passos da última década e oferece uma panorâmica do trabalho realizado, na sua maioria fora de Portugal, que inclui igualmente documentos e filmes das suas atuações e ações performáticas, permitindo uma visão de conjunto dos processos criativos e da obra, da escala miniatural até à monumentalidade atingida. Tudo começa com uma obra carregada de simbolismo e de biografia: uma pequena maqueta de habitação social onde Carlos Bunga cresceu. Uma mostra complementar está agendada para a Fundação Carmona e Costa, onde serão revelados desenhos do artista.

Arquitetura da Vida. Ambientes, Esculturas, Pinturas e Filmes > MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia > Av. Brasília, Central Tejo, Lisboa > T. 21 002 8130 > 23 jan-20 mai, qua-dom 11h-19h > €5