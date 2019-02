"100% Lisboa": Um espetáculo que é o espelho da cidade

A Rimini Protokoll não se substitui à Pordata – Base de Dados Portugal Contemporâneo, mas podia. Esta companhia alemã traz na bagagem a apresentação de 100% em 35 cidades e chega, agora, a Lisboa para reunir dados estatísticos, de vária ordem, relativos à capital portuguesa. “Lisboa tem a maior área metropolitana da Europa, mas apenas 500 mil habitantes. Mais de 54% são mulheres, 25% têm mais de 65 anos e um em dez tem nacionalidade estrangeira. No ano passado, 6,2 milhões de turistas visitaram Lisboa, e diariamente 450 mil pessoas entram na cidade para estudar ou trabalhar.” O que a Rimini Protokoll faz aqui é humanizar esses números, dando-lhes uma cara, uma interpretação. Para isso, foram convidados 100 habitantes, que sobem ao palco do grande auditório da Culturgest, nos fins de semana de 1 e de 8 de fevereiro, depois de o espetáculo ter passado pelo Porto, no Rivoli.

As pessoas em palco representam um por cento da população de Lisboa e encontram-se divididas por categorias, como género, idade, nacionalidade, agregado familiar e área de residência. Num equilíbrio número/texto, máquina/sentimento, emitem opiniões em relação à sua cidade, partilham momentos de felicidade ou de mágoa. Falam da vida. Cláudia Marques Santos

100% Lisboa > Culturgest > R. Arco do Cego, 50, Lisboa > T. 21 790 5155 > 1-3, 8-10 fev, sex 21h, sáb 19h, dom 17h > €14