Nove motivos para visitar Serralves em 2019, um ano de comemorações

Do Museu Guggenheim de Bilbao chega a exposição Joana Vasconcelos: I’m Your Mirror, primeira antológica da artista, cujo título é uma homenagem a Nico, a cantora alemã celebrizada pela música I'll be your mirror, escrita por Lou Reed e interpretada pela banda norte-americana Velvet Underground. A vinda da exposição tem estado envolta em alguma polémica, com nenhum dos dois anteriores diretores do Museu a assumi-la oficialmente. Nesta sexta-feira, 25, durante a apresentação da programação aos jornalistas, Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, afirmou que a exposição estava a ser “trabalhada há bastante tempo por várias pessoas”. “Foi proposta pelo Guggenhein de Bilbao, apresentada ao conselho [administração] pela anterior diretora [Suzanne Cotter] e depois foi assumida pelo diretor que, entretanto, saiu [João Ribas] e concluída agora pela equipa liderada pela diretora interina [Marta Moreira Almeida]”. Tal como em Bilbao, também em Serralves as obras de Joana Vasconcelos serão adaptadas à escala das galerias do museu, de modo a receber a artista portuguesa que aqui expôs em 2000. Depois de Serralves, a exposição seguirá para o Kunstahl Rotterdam, em Roterdão, na Holanda. 14 fev-final de junho

Do Museu Guggenheim de Bilbao chega a exposição Joana Vasconcelos: I’m Your Mirror, primeira antológica da artista, cujo título é uma homenagem a Nico, a cantora alemã celebrizada pela música I'll be your mirror, escrita por Lou Reed e interpretada pela banda norte-americana Velvet Underground. A vinda da exposição tem estado envolta em alguma polémica, com nenhum dos dois anteriores diretores do Museu a assumi-la oficialmente. Nesta sexta-feira, 25, durante a apresentação da programação aos jornalistas, Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, afirmou que a exposição estava a ser “trabalhada há bastante tempo por várias pessoas”. “Foi proposta pelo Guggenhein de Bilbao, apresentada ao conselho [administração] pela anterior diretora [Suzanne Cotter] e depois foi assumida pelo diretor que, entretanto, saiu [João Ribas] e concluída agora pela equipa liderada pela diretora interina [Marta Moreira Almeida]”. Tal como em Bilbao, também em Serralves as obras de Joana Vasconcelos serão adaptadas à escala das galerias do museu, de modo a receber a artista portuguesa que aqui expôs em 2000. Depois de Serralves, a exposição seguirá para o Kunstahl Rotterdam, em Roterdão, na Holanda. 14 fev-final de junho

Do Museu Guggenheim de Bilbao chega a exposição Joana Vasconcelos: I’m Your Mirror, primeira antológica da artista, cujo título é uma homenagem a Nico, a cantora alemã celebrizada pela música I'll be your mirror, escrita por Lou Reed e interpretada pela banda norte-americana Velvet Underground. A vinda da exposição tem estado envolta em alguma polémica, com nenhum dos dois anteriores diretores do Museu a assumi-la oficialmente. Nesta sexta-feira, 25, durante a apresentação da programação aos jornalistas, Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, afirmou que a exposição estava a ser “trabalhada há bastante tempo por várias pessoas”. “Foi proposta pelo Guggenhein de Bilbao, apresentada ao conselho [administração] pela anterior diretora [Suzanne Cotter] e depois foi assumida pelo diretor que, entretanto, saiu [João Ribas] e concluída agora pela equipa liderada pela diretora interina [Marta Moreira Almeida]”. Tal como em Bilbao, também em Serralves as obras de Joana Vasconcelos serão adaptadas à escala das galerias do museu, de modo a receber a artista portuguesa que aqui expôs em 2000. Depois de Serralves, a exposição seguirá para o Kunstahl Rotterdam, em Roterdão, na Holanda. 14 fev-final de junho

Do Museu Guggenheim de Bilbao chega a exposição Joana Vasconcelos: I’m Your Mirror, primeira antológica da artista, cujo título é uma homenagem a Nico, a cantora alemã celebrizada pela música I'll be your mirror, escrita por Lou Reed e interpretada pela banda norte-americana Velvet Underground. A vinda da exposição tem estado envolta em alguma polémica, com nenhum dos dois anteriores diretores do Museu a assumi-la oficialmente. Nesta sexta-feira, 25, durante a apresentação da programação aos jornalistas, Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, afirmou que a exposição estava a ser “trabalhada há bastante tempo por várias pessoas”. “Foi proposta pelo Guggenhein de Bilbao, apresentada ao conselho [administração] pela anterior diretora [Suzanne Cotter] e depois foi assumida pelo diretor que, entretanto, saiu [João Ribas] e concluída agora pela equipa liderada pela diretora interina [Marta Moreira Almeida]”. Tal como em Bilbao, também em Serralves as obras de Joana Vasconcelos serão adaptadas à escala das galerias do museu, de modo a receber a artista portuguesa que aqui expôs em 2000. Depois de Serralves, a exposição seguirá para o Kunstahl Rotterdam, em Roterdão, na Holanda. 14 fev-final de junho

Apontada para o primeiro semestre deste ano (abril é a data prevista), a inauguração da Casa do Cinema Manoel de Oliveira (CCMO), projeto de Álvaro Siza que recuperou as antigas garagens do Conde de Vizela, , é um dos pontos fortes da programação deste ano. Além de uma exposição permanente dedicada ao realizador português, falecido em 2015, a CCMO terá uma sala de cinema com programação regular, duas salas de exposições (uma temporária, outra permanente), a guarda do acervo documental de Manoel de Oliveira (depositado em Serralves em 2013 e que se encontra a ser tratado), e salas de serviço educativo. A exposição permanente “permitirá uma visão de conjunto de Manoel de Oliveira, e ao mesmo tempo um olhar transversal sobre o cinema do realizador”, disse António Preto, diretor da Casa de Cinema. A primeira mostra temporária, Manoel de Oliveira – A Casa (entre abril e setembro), debruça-se sobre “a presença da casa no cinema de Manoel de Oliveira e as múltiplas representações da casa na obra do realizador”, continuou o diretor. Em Carta Branca a Álvaro Siza (abril), o arquiteto selecionará um conjunto de filmes centrados nas representações de uma casa no cinema.