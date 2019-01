As cores da América no filme "Green Book – Um Guia para a Vida"

Forte candidato na corrida aos Oscars, Green Book – Um Guia para a Vida leva-nos ao inenarrável racismo norte-americano dos anos 60. O filme, do realizador Peter Farrelly, com Viggo Mortensen (nomeado para Melhor Ator), já chegou às salas de cinema

Da mesma forma que, nos últimos anos, muitos têm reclamado uma quota de artistas negros entre os nomeados aos Oscars da Academia de Hollywood, também parece haver a necessidade de incluir um filme antirracista entre as nomeações, até porque o racismo é ainda assunto urgente na sociedade norte-americana contemporânea. Assim aparecia, em 2018, Get Out, de Jordan Peele (excelente abordagem) e, em 2019, dois filmes se perfilam para chegar lá: O Infiltrado, de Spike Lee, e Green Book, de Peter Farrelly. Este último parece estar mais bem colocado e até promete fazer sombra a Roma, de Alfonso Cuarón, que é, para já, o grande favorito.

Green Book – Um Guia para a Vida é uma impressionante história verídica, passada na América profunda dos anos 60. Um grande pianista negro de música clássica arrisca-se a fazer uma digressão pelo Sul dos EUA, sociedade profundamente racista, onde ainda funciona uma espécie de apartheid com hotéis e restaurantes vedados a negros. Esta impressionante denúncia não aponta explicitamente resquícios na sociedade contemporânea, como acontece com o filme de Spike Lee, mas demonstra um particular atraso sociológico numa América nada longínqua.

Para fazer esta sua digressão, o músico, elitista, snob, poliglota, contrata um motorista/guarda-costas italiano, alarve, que ele próprio faz questão de educar. O filme, com uma previsibilidade cansativa, decorre entre clichés e anticlichés, revelando (como Gran Torino, de Clint Eastwood) uma enorme esperança na conversão de todos os homens aos grandes princípios humanistas. Cinematograficamente é fraco; sociologicamente, otimista e bem-intencionado. Espera-se, sobretudo, que a sua mensagem chegue ao destino.

Veja o trailer do filme

Green Book – Um Guia para a Vida > De Peter Farrelly, com Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellini > 130 min