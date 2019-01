Casa Aberta: Cinco razões para visitar a Casa da Música nos próximos dias – e à borla

O tema Novo Mundo, que ocupa a programação de 2019, será retratado em vários filmes, ao longo dos cinco dias, com a curadoria do Cineclube do Porto: Orfeu Negro, de Marcel Camus (16 jan, qua 19h), Stranger Than Paradise. de Jim Jarmusch (17 jan, qui 19h), Tropicália, de Marcelo Machado (18 jan, sex 19h), Que Viva México!, de Sergei Eisenstein (19 jan, sáb 19h) são exibidos na loja da Avenida da Boavista.

O tema Novo Mundo, que ocupa a programação de 2019, será retratado em vários filmes, ao longo dos cinco dias, com a curadoria do Cineclube do Porto: Orfeu Negro, de Marcel Camus (16 jan, qua 19h), Stranger Than Paradise. de Jim Jarmusch (17 jan, qui 19h), Tropicália, de Marcelo Machado (18 jan, sex 19h), Que Viva México!, de Sergei Eisenstein (19 jan, sáb 19h) são exibidos na loja da Avenida da Boavista.

O tema Novo Mundo, que ocupa a programação de 2019, será retratado em vários filmes, ao longo dos cinco dias, com a curadoria do Cineclube do Porto: Orfeu Negro, de Marcel Camus (16 jan, qua 19h), Stranger Than Paradise. de Jim Jarmusch (17 jan, qui 19h), Tropicália, de Marcelo Machado (18 jan, sex 19h), Que Viva México!, de Sergei Eisenstein (19 jan, sáb 19h) são exibidos na loja da Avenida da Boavista.

O tema Novo Mundo, que ocupa a programação de 2019, será retratado em vários filmes, ao longo dos cinco dias, com a curadoria do Cineclube do Porto: Orfeu Negro, de Marcel Camus (16 jan, qua 19h), Stranger Than Paradise. de Jim Jarmusch (17 jan, qui 19h), Tropicália, de Marcelo Machado (18 jan, sex 19h), Que Viva México!, de Sergei Eisenstein (19 jan, sáb 19h) são exibidos na loja da Avenida da Boavista.

Além de danças da América Latina que, em vários horários, animam o foyer da bilheteira, haverá atuações de música um pouco por toda a Casa da Música – do bar à praça exterior, onde atuam a Batucada Radical (19-20 jan, sáb-dom 16h45) e, até mesmo, a soprano Marina Pacheco e o pianista Pedro Costa (19-20 jan, sáb-dom 17h). Durante o fim de semana, haverá concertos pelos alunos do Conservatório de Música do Porto, da Escola de Música Valentim de Carvalho e, entre outros, da Academia de Música Vilar do Paraíso.

Além de danças da América Latina que, em vários horários, animam o foyer da bilheteira, haverá atuações de música um pouco por toda a Casa da Música – do bar à praça exterior, onde atuam a Batucada Radical (19-20 jan, sáb-dom 16h45) e, até mesmo, a soprano Marina Pacheco e o pianista Pedro Costa (19-20 jan, sáb-dom 17h). Durante o fim de semana, haverá concertos pelos alunos do Conservatório de Música do Porto, da Escola de Música Valentim de Carvalho e, entre outros, da Academia de Música Vilar do Paraíso.

Além de danças da América Latina que, em vários horários, animam o foyer da bilheteira, haverá atuações de música um pouco por toda a Casa da Música – do bar à praça exterior, onde atuam a Batucada Radical (19-20 jan, sáb-dom 16h45) e, até mesmo, a soprano Marina Pacheco e o pianista Pedro Costa (19-20 jan, sáb-dom 17h). Durante o fim de semana, haverá concertos pelos alunos do Conservatório de Música do Porto, da Escola de Música Valentim de Carvalho e, entre outros, da Academia de Música Vilar do Paraíso.

Além de danças da América Latina que, em vários horários, animam o foyer da bilheteira, haverá atuações de música um pouco por toda a Casa da Música – do bar à praça exterior, onde atuam a Batucada Radical (19-20 jan, sáb-dom 16h45) e, até mesmo, a soprano Marina Pacheco e o pianista Pedro Costa (19-20 jan, sáb-dom 17h). Durante o fim de semana, haverá concertos pelos alunos do Conservatório de Música do Porto, da Escola de Música Valentim de Carvalho e, entre outros, da Academia de Música Vilar do Paraíso.