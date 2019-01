Steven Wilson: Uma estrela discreta, em Lisboa

O multi-instrumentista inglês regressa a Portugal para apresentar o mais recente e aclamado trabalho em nome próprio, To The Bone. Steven Wilson atua nesta terça, dia 15, na Altice Arena, em Lisboa

Com mais de três décadas de carreira, cerca de 50 discos editados, várias nomeações para os Grammy e colaborações com gente como Yoko Ono, Anja Garbarek e Dream Theater, percebe-se porque foi em tempos apresentado como “o artista britânico de maior sucesso de quem nunca se ouviu falar”. De facto, só pelo seu trabalho enquanto líder dos Porcupine Tree, a banda britânica na qual foi guitarrista, vocalista e principal compositor e que, entre 1987 e 2010, tornou o rock progressivo novamente cool, Steven Wilson já merecia um lugar de destaque na história da música popular.

Foi, no entanto, a solo que o músico e produtor londrino elevou a carreira a outro patamar, experimentando uma total liberdade musical, materializada em cinco discos, nos quais vagueia com mestria por estilos tão diversos como o rock psicadélico, o metal mais extremo, a eletrónica ou as improvisações jazz. No seu mais recente álbum, o aclamado To The Bone, editado no verão de 2017, juntou a tudo isso uma pitada de pop, que lhe permitiu alargar a sua imensa base de fãs a territórios mais mainstream, como se comprovou no ano passado, aquando da sua última visita a Portugal. Entretanto, o álbum tornou-se o seu trabalho mais vendido de sempre e Steven Wilson foi mesmo “obrigado” a realizar uma nova digressão de promoção do mesmo, que agora volta a passar por Portugal. “Vai ser um espetáculo totalmente novo, com uma grande componente tecnológica e visual, que vai surpreender até os fãs que assistiram ao anterior espetáculo”, prometeu em declarações à VISÃO.

Steven Wilson > Altice Arena (Sala Tejo) > R. dos Olivais, Lisboa > T. 21 891 8409 > 15 jan, ter 21h > €24