No Terreiro do Paço, são três noites para um longo adeus a 2018

Em Lisboa, a chegada de 2019 é antecedida por vários concertos, de entrada livre, na Praça do Comércio. Já é uma tradição...

Diz o ditado que a vida são dois dias e o Carnaval são três, mas em Lisboa, a esta frase poderia também acrescentar-se a Passagem de Ano. Há algum tempo que, na capital, a festa de réveillon se transformou numa espécie de festival de música em pleno inverno, com sucessivos dias de concertos até à apoteose, na noite de 31. Este ano não foge à regra, que se tornou tradição, com a festa a começar já no sábado, dia 29, pelas 21h30, ao som do DJ Pedro, em jeito de aquecimento para o espetáculo concebido pelo músico e produtor Branko.

O antigo membro dos Buraka Som Sistema convidou alguns amigos, como Carlão, Sara Tavares, Dino d’Santiago e Cachupa Psicadélica, para nesta noite se juntarem a ele numa viagem musical sem fronteiras pelas sonoridades desta Lisboa do século XXI. No domingo, 30, pela mesma hora, serão mais clássicas as melodias que se vão ouvir na maior sala de visitas da capital: a Orquestra Metropolitana de Lisboa, com direção do maestro Pedro Amaral, é acompanhada pelas vozes do tenor Carlos Guilherme e da soprano Elisabete Matos, interpretando obras de Beethoven, Puccini e Verdi.

Já na segunda, 31, tudo começa ao som de música tradicional portuguesa, com uma atuação de Daniel Pereira Cristo, que surgirá acompanhado de nomes como Tatanka, João Só e Ana Bacalhau. Depois da meia-noite, a música continua, ao som de Richie Campbell, que vai partilhar o palco com artistas como Dengaz, Mishlawi, Plutonio e DJ Dadda, entre convidados-surpresa, que vão prolongar a festa pela primeira madrugada de 2019 adentro...

À meia-noite em ponto, a Passagem de Ano será assinalada com um espetáculo de fogo de artifício sobre o rio Tejo.

Passagem de Ano > Pç. do Comércio, Lisboa > 29-31 dez, sáb-seg 21h30 > grátis