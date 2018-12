Dealema: Como nunca antes os ouvimos em concerto, no Porto

O grupo portuense apresenta-se pela primeira vez acompanhado de uma banda, que irá interpretar os beats originais deste lendário coletivo de hip-hop. O concerto acontece neste sábado, 29, no recém-reaberto Pérola Negra Club, no Porto

Serão poucos os artistas que, após mais de duas décadas de carreira, ainda conseguem surpreender os fãs (e a si próprios), com novas situações, como os Dealema se preparam para fazer neste concerto. Nome pioneiro do movimento hip-hop em Portugal, no qual são um raro exemplo de longevidade, o coletivo portuense vai apresentar-se em palco acompanhado de uma banda pela primeira vez, numa atuação em que os beats originais do grupo composto por Mundo Segundo, Maze, Fuse, Expeão e DJ Guze serão finalmente tocados ao vivo.

Além de alguns dos temas mais marcantes do longo percurso dos Dealema, o repertório inclui, ainda, alguns temas a solo dos respetivos elementos, bem como outras composições que, segundo os próprios, “resultavam bem na orgânica da banda”. O quinteto será acompanhado por Sérgio Alves nos teclados, Ricardo Danin na bateria e Bruno Macedo no baixo e na guitarra, que é a banda residente do Pérola Negra, um espaço reaberto no mês passado e no qual o MC e produtor Maze, membro dos Dealema, passará a ter uma curadoria mensal denominada Movimento.

O pontapé de saída será precisamente dado com este concerto, apresentado por Maze como “um evento único, um momento especial para os fãs, que conhecem a discografia da banda e que querem fazer parte deste momento histórico e de celebração”. Ainda sem revelar os nomes das próximas sessões, o músico adianta que “pretende manter o formato de atuação de músicos convidados com banda residente, e DJ a terminar noite”. Depois do concerto dos Dealema, a cabine é ocupada pelo antigo membro dos Da Weasel, DJ Glue.

Dealema > Pérola Negra Club > R. Gonçalo Cristóvão, 288, Porto > T. 22 205 6592 > 29 dez, sáb 23h30 > €10