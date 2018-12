Acertar os ponteiros na nova versão de "Alice no País das Maravilhas" no Teatro D. Maria II, em Lisboa

É hora do chá. E uma menina vive experiências da ordem do fantástico (e do satírico...) na nova peça de Maria João Luís e Ricardo Neves-Neves. Alice no País das Maravilhas sobe ao palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, até 6 de janeiro

Filipe Ferrreira

Há um espelho no chão, sobre o qual os atores se deitam para representarem algumas cenas desta Alice no País das Maravilhas, adaptada por Ricardo Neves-Neves. O espelho projeta as cenas na parede mas é também, por vezes, içado, erguendo-se no fundo do palco. Este foi o aparato cénico que a dupla de encenadores Neves-Neves e Maria João Luís encontrou para traduzir a ideia de base do clássico de Lewis Carroll: a de replicação de perspetivas sobre uma mesma coisa, e a relação disso com o tempo.

Cada espectador tem uma visão própria do que está a ver. “Em termos simbólicos, o espelho é de uma grande riqueza: a Alice que se observa, a mudança da idade, a minha transformação, a observação de mim próprio, o modo como os outros me veem...”, explica Ricardo Neves-Neves. O relógio marca sempre as cinco da tarde, a hora do chá. “Estamos sempre atrasados, sempre. A Humanidade luta contra o tempo, desde sempre”, acrescenta Maria João Luís. “No fundo, o grande problema é o compromisso. A sensação constante de que não se vai conseguir cumprir...”

Filipe Ferrreira

A peça é uma produção conjunta do Teatro do Eléctrico e do Teatro da Terra. Na noite de 30 de dezembro há uma conversa com os artistas no final da apresentação

Alice no País das Maravilhas > Teatro Nacional D. Maria II > Pç. D. Pedro IV, Lisboa > T. 21 325 0800 > 27 dez-6 jan > qua-sáb 19h, dom 16h > €10 a €17