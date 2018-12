Blues no sapatinho: The Legendary Tigerman na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa

Depois de um ano de interrupção, Paulo Furtado volta à ZDB esta terça e quarta, dias 25 e 26, para celebrar o Natal com muito rock e eletricidade

Tiago Miranda

Mais de uma década e meia é tempo suficiente para transformar em tradição da quadra natalícia algo que começou por a renegar. Afinal, foi quase como um refúgio que este Fuck Christmas, I Got the Blues se anunciou, no cada vez mais distante ano de 2001, com um concerto para mandar a tradição à fava, ao som dos blues e do rock, depois da maratona de presentes e da ceia em família. O mestre de cerimónias dava pelo nome de The Legendary Tigerman, um artista à época apenas conhecido de alguns ouvidos mais atentos, mas cujas atuações natalícias depressa se tornaram uma espécie de comunhão dessa outra religião que dá pelo nome de rock ‘n’ roll.

Já antes, nos anos 90, quando fazia parte dos Tédio Boys, Paulo Furtado tinha o hábito de dar um concerto natalício, em Coimbra. Em Lisboa, a primeira tentativa, já como The Legendary Tigerman, teve “menos de 20 pessoas, quase todas amigas”, como recordou o músico. No segundo ano, encheu a sala e, a partir daí, o que começou por ser um manifesto anti--Natal acabou por se tornar uma festa de Natal alternativa, na qual os amigos se juntam para festejar isso mesmo – e tudo o que mais lhes apetecer. À exceção de 2012, 2013 e 2017, o ritual tem-se repetido, todos os anos, e está agora novamente de regresso ao templo do costume, a Galeria Zé dos Bois, desta vez com duas noites de concertos, a 25 e a 26, “para que ninguém fique à porta”.

ZDB > R. da Barroca, 59, Lisboa > T. 21 343 0205 > 25-26 dez, ter-qua 23h > €15