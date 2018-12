ArteKino Festival: Filmes europeus para ver (à borla) no Cinema Ideal

Cinema europeu contempoâneo no ArteKino, festival organizado pelo canal ARTE França, que decorre no Cinema Ideal, em Lisboa, até quarta, 26. E a entrada é grátis

Seis filmes de seis realizadores, oriundos de seis países europeus é a proposta da edição portuguesa do ArteKino, festival concebido pelo canal franco-alemão ARTE. Na versão original, este festival digital e gratuito conta com dez obras (disponíveis online até 31 de dezembro), sendo a grande maioria de realizadores estreantes ou em início de carreira, podendo-se, assim, tirar a pulsação ao novíssimo cinema europeu.

Pela sala do Cinema Ideal passam For Some Inexplicable Reason, “comédia existencial” do húngaro Gábor Reisz; Il Cratere, uma história napolitana, dos italianos Luca Bellino e Silvia Luzi; L'Animale, uma original abordagem sobre a violência de género, da austríaca Katharina Mückstein; Mug, da polaca Malgorzata Szumowska, Urso de Prata em Berlim; Pin Cushion, da britânica Deborah Haywood, que esteve na semana da crítica de Veneza; e Pity, do grego Babis Makritis, a história de um homem que só se sente bem quando está triste.

Artekino > Cinema Ideal > R. do Loreto, 15, Lisboa > T. 21 099 8295 > até 26 dez, qui-qua, 17h > grátis