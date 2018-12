"Joan Miró e a Morte da Pintura", em Serralves: Um quadro é sagrado? Não, respondeu Miró

Uma nova exposição revisita as obras do pintor catalão que permaneceram em Portugal, assim como a produção disruptiva por ele criada aos 80 anos de idade. Joan Miró e a Morte da Pintura já abriu ao público na Casa de Serralves, no Porto

Fundação de Serralves

E, em 1973, Miró fez uma revolução. O artista tinha já cabelos brancos, o corpo a acusar as fragilidades de oito décadas cumpridas a pintar telas coloridas com traços pretensamente infantis em que o inconsciente abria caminhos enigmáticos. Contou o amigo e colaborador Josep Royo que estavam no estúdio do catalão (durante a preparação de uma retrospetiva no parisiense Grand Palais) quando Miró disse algo assim: “E se se queimasse o quadro?” Royo, estupefacto, argumentou: “Mas esse quadro é sagrado, é como uma catedral!” A resposta foi um fósforo aceso atirado à tela pousada no chão, que assim ardeu sob o olhar indagador de Miró. O episódio é evocado no filme Miró: Noventa Anos, do fotógrafo Francesc Català-Roca, dedicado ao registo do processo de criação e de destruição das chamadas Toiles Brûlées, executadas durante o mês de dezembro de 1973, e que também será exibido no âmbito de Joan Miró e a Morte da Pintura. Às telas queimadas juntam-se outros trabalhos em que ele exerceu um gesto radical: os quadros perfurados e os “Sobreteixins” (telas e tapeçarias de serapilheira em que Miró pintava) – destruições, experiências desafiadoras, acasos.

O neto, Joan Punyet Miró, defendeu que “Miró queria ser o anti-Miró, para romper com a arte comercial, fácil e banalizada pela crítica mundial”. E Serralves contextualiza que face a uma crítica que então “anunciava a morte da pintura” como um facto consumado, perante práticas que desafiavam as narrativas do alto modernismo – arte processual, performance, land art e instalação –, Miró colocou a pintura à prova”. Comissariada por Robert Lubar Messeri, esta exposição alinha 11 obras pertencentes à Coleção do Estado Português (em depósito na fundação portuense durante 25 anos), a que se juntam mais 23 pinturas e objetos do artista (cedidos pelas Fundació Joan Miró, de Barcelona, Fundació Pilar i Joan Miró, de Maiorca, Fundación Mapfre e Collection Adrien Maeght). Um reencontro.

Joan Ramon Bonet. Successió Miró Archive.

