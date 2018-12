"Verdade ou Consequência": Estar aqui e agora, no palco do Teatro São João, no Porto

Após a revisitação do século XX, o Teatro Experimental do Porto olha em frente e repensa a relação do Homem com o mundo na peça Verdade ou Consequência, em cena no Teatro Nacional São João, até domingo, dia 16

Susana Neves

Com a Trilogia da Juventude, o Teatro Experimental do Porto dissecou a inquietude dos verdes anos do século passado, em Portugal, uma maratona que ajudou a companhia a fincar os pés no século XXI. “É como se olhássemos para trás e para a frente, ao mesmo tempo, procurando encontrar algo de novo e válido”, conta Gonçalo Amorim, diretor artístico. Em Verdade ou Consequência, debruçaram-se sobre as transformações sociais e políticas do porvir, e examinaram questões como “as migrações populacionais, as alterações climáticas, o redesenho das relações laborais, o esvaziamento da força laboral, a fluidez do tempo livre”. Para discuti-las, convidaram um conjunto de criadores de diferentes áreas (Cárin Geada, Jonathan Saldanha, Jorge Quintela, Paulo Mota, Pedro André, Nils Meisel, Susana Paixão e Tânia Dinis, entre outros), um coletivo autoral deste espetáculo-objeto-performance-instalação. Marta Bernardes, uma das responsáveis pela dramaturgia, fala de um “encontro-aparição”, “sem modelos hierárquicos do discurso”, “sem o fetiche dos objetos” ou da “cristalização por imagens”.

Susana Neves

Como motor, partiram do princípio de que, tal como o século XIX foi o do ator, e o século XX, o do encenador, este seria o tempo do público – posicionando-o, literalmente, no centro do palco. As cenas acontecem à sua volta, transportando os espectadores para uma incursão irónica ao universo dos concursos televisivos, com uma roda da sorte a ativar cada etapa. As múltiplas referências discutidas, durante o processo criativo (Goethe, Schlegel, Wittgenstein, Agostinho da Silva, Fuller...), acabaram por se desvanecerem, ao se entregarem a este lado mais lúdico e presente de fixação de outro tempo em que se pode parar para pensar. As interrogações sobre a forma como nos relacionamos uns com os outros, com o mundo e com a Natureza ganham, neste espetáculo, uma magia e simplicidade carregadas de simbolismo. Desilusão e esperança encontram, aqui, a sua medida justa.

Verdade ou Consequência > Teatro Nacional São João > Pç. da Batalha, Porto > T. 22 340 1910 > 6-16 dez, qua e sáb 19h, qui e sex 21h, dom 16h > €16