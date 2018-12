"Impossível ao Vivo": o novo espetáculo de magia de Luís de Matos

Visitámos o quartel-general de Luís de Matos, em Ansião, onde o mágico tem estado a preparar Impossível ao Vivo, o seu novo espetáculo, com estreia marcada para esta quinta-feira, 13, no Teatro Tivoli, em Lisboa. Nos bastidores descobrimos alguns segredos, mas não nos fez desaparecer. Veja o vídeo

Pintados por um artista chamado Steinel, em 1970, ano em que Luís de Matos nasceu, os quadros no seu gabinete representam os vários ramos da magia, desde a magia de mesa, com o mais antigo dos truques com copos e bolas, à levitação, o clássico número da mulher serrada e uma dama de copas a representar a magia com cartas. Imagens que são fonte de inspiração diária para Luís de Matos, 48 anos, que nesta quinta-feira, 13, sobe ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa, acompanhado, pela primeira vez, por outros mágicos. Impossível ao Vivo é um espetáculo familiar graças ao lado multidisciplinar da magia, uma linguagem transversal e universal. “É possível brincar com as perceções, estimular a capacidade de sonhar e desafiar a imaginação sem nenhum conhecimento prévio, sem que seja preciso ser conhecedor da estética ou da língua. A magia é puramente sensorial”, explica Luís de Matos.

A poucos dias da estreia, já o sul-coreano Yu Hojin chegou a Portugal. Com apenas 25 anos, faz manipulação, todos os efeitos produzidos são fruto da sua agilidade manual, que já lhe valeu o título de campeão do mundo. “Nasce um Yu Hojin a cada 100 anos. É magia altamente estética, poética e emocional”, descreve o anfitrião. Da Bélgica virá Aaron Crow, conhecido como Mentalista Silencioso. Para Luís de Matos é um “danger man, não assusta diretamente o público, mas lida de muito perto com o perigo”. A dupla portuguesa Tá na Manga, formada por Gonçalo Jorge, médico, e Pedro Teixeira, engenheiro, apresenta dois números completamente diferentes. Num abordam o tema da inspiração, com um deles como narrador e o outro a quem tudo acontece; noutro replicam um vídeo chamado Piano, em que tocam a quatro mãos. Os Momentum Crew, do Porto, campeões mundiais de break dance, também marcam presença no alinhamento em que Luís de Matos vai fazer alguns números que envolvem a participação do público, como um baralho de cartas humano.

Os segredos no Estúdio 33

À entrada dos bastidores, vários relógios marcam a hora, em Los Angeles, Nova Iorque, Londres, Ansião, Madrid, Maputo e Tóquio. Cidades de um mundo onde Luís de Matos se sente confortável e acarinhado pelo público, sem nunca esquecer as suas raízes. Até porque foi em Ansião, terra dos seus pais, a 40 minutos de Coimbra, onde mora, que o mágico desenhou todos os recantos do seu Estúdio 33. São dez mil metros quadrados com todas as comodidades de que um artista precisa para conceber as suas atuações, além de um heliporto, de autonomia elétrica em caso de falha de energia, e de dois quartos para hospedar outros mágicos que muitas vezes vêm a Portugal visitá-lo e até consultar a sua biblioteca, um verdadeiro centro de documentação dedicado ao mundo da magia. São mais de cinco mil livros, divididos entre antigos e contemporâneos (séc. XX e XXI), por ordem alfabética. Em tons sépia, os exemplares dos sécs. XVI a XIX guardam informações sobre os mais antigos relatos, como o Papiro de Westcar, de 1 500 anos a.C., ou a invenção do computador mecânico, em 1821, por Charles Babbage, depois de ter visto um truque de magia.

Destes estúdios, Luís de Matos, engenheiro técnico agrário de formação – ainda deu aulas, em simultâneo com a apresentação de programas de televisão, entre 1990 e 1993 –, já fez programas para a RTP, bem como The Essential Magic Conference transmitida em direto, via streaming, para 74 países, entre 2010 e 2012. A conferência juntou os 33 melhores mágicos do mundo e daí resultou Essential Magic Collection, registado em DVD, “para colmatar os disparates que se aprendem online”. Para tudo isto, Luís de Matos conta com uma equipa de nove pessoas, com quem trabalha há 23 anos. Consertam, transformam e constroem acessórios e tudo o que Luís idealiza para os seus números, como o aquário que transporta centenas de peixinhos cor de laranja, com autonomia para três dias. A Sala dos Segredos está cheia de pequenas caixas com adereços maiores do que a própria caixa, como pombas, jornais rasgados, peixinhos, fumo nas mãos, fios invisíveis, cordas especiais, bolas de esponja, moedas de ouro e o cofre das chaves. Será mesmo magia?

Luís de Matos: Impossível ao Vivo > Teatro Tivoli BBVA > Av. da Liberdade, 182A, Lisboa > T. 21 357 2025 > 13 dez-1 jan, qui-sex 21h30, sáb 17h, 21h30, dom 16h30, 25 dez e 1 jan, ter 18h > €10 a €24