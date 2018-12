Gisela João: Clássicos de Natal em concerto e o prazer de cozinhar

Chama-se Uma Noite de Natal e soma seis concertos em Lisboa, de 20 a 22, Viseu, no dia 23, no Porto, a 27, e, em Coimbra, no dia 29 de dezembro. A estreia acontece no Centro Cultural de Belém, que desafiou Gisela João a pensar num espetáculo baseado no songbook norte-americano. Rocking Around The Christmas Tree (Johnny Marks), What Are You Doing On New Year's Eve? (Frank Loesser), Silent Night (Franz Xaver Gruber e Joseph Mohr), Santa Claus is Coming to Town (John Frederick Coots e Haven Gillespie), White Christmas (Irving Berlin) e Little Saint Nick (Beastie Boys) foram alguns dos temas escolhidos pela fadista. Em palco, Gisela João estará acompanhada por um trio de jazz – Luís Figueiredo (piano), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria) – e pela Orquestra Filarmonia das Beiras, conduzida pelo maestro António Vassalo Lourenço. André e. Teodósio volta a assinar a cenografia e Bruno Bogarim faz a produção das peças.

Centro Cultural de Belém, Lisboa > 20-22 dez, qui-sáb 21h > €18-€33 > Pavilhão Multiusos de Viseu > 23 dez, dom 21h30 > €12,50 > Casa da Música, Porto > 27 dez, qui 21h30 > €35 > Convento de S. Francisco, Coimbra > 29 dez, sáb 21h30 > €20-€35