Prémio Novo Banco Revelação 2018: Novos talentos da fotografia no Museu de Serralves, no Porto

A exposição coletiva que apresenta os projetos da artista portuense Maria Trabulo, vencedora do prémio Novo Banco Revelação 2018, ,e dos três finalistas do concurso, pode ser vista no Museu de Serralves até final de janeiro