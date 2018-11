Um saco cheio para abrir: O espólio pessoal de Eça de Queirós numa exposição inédita, em Lisboa

A Fundação Calouste Gulbenkian celebra os 130 anos do “monumento nacional” literário com a exposição Tudo o que Tenho no Saco, Eça e os Maias, que inclui peças nunca antes saídas da Casa de Tormes. Para ver a partir desta sexta, dia 30, em Lisboa