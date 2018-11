De olhos abertos para o mundo, no Exodus Aveiro Fest

Fotógrafos e exploradores partilham experiências e projetos inspiradores no Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura, patrocinado pela National Geographic. Neste sábado e domingo, dias 1 e 2, o Centro de Congressos de Aveiro acolhe exposições, palestras e masterclasses

Durante a edição inaugural do National Geographic Exodus Aveiro Fest, no ano passado, Bernardo Conde recebeu alguns abraços sentidos do público. “Foram meia dúzia de pessoas, agradecidas por terem vindo, uma mostra do impacto que procuramos causar”, conta o organizador. Afinal, o mote do festival é “inspirar para a magia da descoberta de novas culturas”, além de promover a diversidade e a preservação nesta relação entre o Homem e a Natureza. Para isso, nesta segunda edição, voltam a rodear-se de fotógrafos e exploradores, que vão partilhar as suas experiências em palestras e masterclasses, neste sábado e domingo, dias 1 e 2, no Centro de Congressos de Aveiro.

O convidado especial é Yann Arthus-Bertrand, multipremiado realizador e fotógrafo, conhecido internacionalmente pelos documentários Human, Home e Woman, retratos impressivos dos diferentes modos de vida ao redor do planeta. O ambientalista e ativista receberá o prémio de Personalidade do Ano Exodus 2018. A lista dos 10 oradores do Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura – Benjamin Von Wong, Céline Cousteu, Eduardo Leal, Jennifer Adler, Jody MacDonald, Keith Ladzinski, Matthieu Paley, Rob Whitworth, Timothy Allen, William Albert Allard –, com percursos profissionais e pessoais notáveis, promete partilhas ricas e emotivas, em palestras e mesas redondas. Muitos abraçaram causas ligadas à conservação da natureza ou ao ativismo social, “um aporte natural das viagens”, acredita Bernardo Conde, “uma vez que as pessoas ficam mais atentas, sensíveis e tolerantes a realidades diferentes”. Cada um deles terá imagens do seu espólio incluídas numa exposição coletiva, durante o Exodus Aveiro Fest, que depois percorrerá várias cidades do País. Alguns serão também responsáveis por masterclasses, limitadas a 25 participantes, direcionadas para quem queira evoluir e aperfeiçoar a técnica de captação de imagens. “A grande maioria do público tem uma ligação especial à fotografia”, nota Bernardo Conde. E espera apenas por “aquele” empurrão para pegar na mochila e partir à descoberta do mundo.

National Geographic Exodus Aveiro Fest > Centro de Congresso de Aveiro > Cais da Fonte Nova, Aveiro > T. 234 406 300 > 1-2 dez, sáb 8h-1h, dom 9h-19h45 > palestras €60, masterclasses €120 > programa completo em www.exodusaveirofest.com/