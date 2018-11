Photo Ark, em Lisboa: Antes do dilúvio, os bichos ainda respiram

Photo Ark é igualmente um projeto com ambição conservacionista, mas a sua escala é planetária e a perspetiva, muito diferente. Tendo consciência de que a extinção das espécies no mundo está em velocidade crescente, o norte-americano Joel Sartore, colaborador da National Geographic, há 13 anos que cria um portefólio a documentar todas as espécies que se encontram em cativeiro ou em reservas naturais do planeta e cuja existência está ameaçada. Esta arca fotográfica contém milhares de espécimes sem par (ao contrário da arca de Noé). Criaturas do ar, do mar e da terra, que ultrapassam já os 8 400 exemplares – a meta são 12 000.