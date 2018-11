Amor roubado no filme “Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões”

“As coisas que estão no supermercado não pertencem a ninguém, porque ainda ninguém as comprou”, diz um pai ao seu filho adotivo (ou afetivo), como justificação do roubo, porque já se sabe que os princípios morais podem ser fabricados à medida de cada um. O filme de Hirokazu Kore-eda, justamente distinguido com a Palma de Ouro em Cannes, é uma estimulante reflexão sobre o bem e o mal, o certo e o errado, afastando toda e qualquer lógica simplista bipolar preconcebida. Que é como quem diz, as coisas raramente são tão simples quanto parecem.