Música sem artifícios no Festival para Gente Sentada, em Braga

Marlon Williams e Nils Frahm são os cabeças de cartaz da edição de 2018 deste já histórico festival, que aposta em concertos intimistas, nesta sexta e sábado, dias 16 e 17, em Braga

Iniciado em 2004, em Santa Maria da Feira, por onde ao longo de uma década passaram nomes como Devendra Banhart, Sufjan Stevens, Bill Callahan ou Tindersticks, este é um festival que nasceu diferente e assim tem conseguido permanecer. Aqui, a música vale apenas pela música, sendo apresentada pelos artistas da maneira mais simples, sem artifícios, olhos nos olhos com o público. Em 2015, a “gente sentada” passou para Braga. A exemplo dos anos anteriores, os espetáculos realizam-se em diversos locais da cidade, com epicentro no Theatro Circo.

Logo nesta sexta-feira, 16, é aí que atua Marlon Williams, que neste ano passou com distinção por Paredes de Coura. O músico neozelandês vem apresentar o aclamado segundo disco Make Way For Love, numa noite em que também subirá ao palco a cantora e compositora sul-africana Alice Phoebe Lou. Antes, no centro histórico, o aquecimento é feito pelo cantautor português Pedro Costa, que sob a denominação de West Coast Man já deu a conhecer a sua folk num promissor EP homónimo. A animação continua depois no GNRation, ao som de Filipe Sambado e Medeiros/Lucas.

No sábado, 17, e já após uma primeira atuação a cargo dos Madrepaz, no centro da cidade, o Theatro Circo recebe primeiro a cantora e compositora catalã Núria Graham, com influências de gente tão diversa como St. Vincent, PJ Harvey, James Blake e Chet Baker. Depois, chega o compositor, produtor e intérprete alemão Nils Frahm, que no novo disco, All Melody, volta a apostar numa pouco convencional mas muito imaginativa abordagem ao piano. No GNRation atuam ainda os portugueses IAN e Riding Pânico, seguindo-se um DJ set a cargo do ator Nuno Lopes, que vai prolongar a animação noite fora – mas desta vez, certamente, já com pouca gente sentada.

Além de atuarem no festival, Marlon Williams e Nils Frahm apresentam-se também em Lisboa. O primeiro no Lisboa ao Vivo, neste sábado, 17, e o segundo na Aula Magna, no domingo, 18.

Theatro Circo > Av. da Liberdade, 697, Braga > T. 253 203 800 > GNRation > Pç. Conde de Agrolongo, 123, Braga > T. 253 142 200 > 16-17 nov, sex-sáb 22h e 24h > €25 a €40 (passe)