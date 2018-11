42º Cinanima: O Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho tem uma das maiores edições de sempre

O mais antigo Festival Internacional de Cinema de Animação chega à 42ª edição, com 375 filmes de 43 países e uma homenagem a Nikola Madjak. O Cinanima começa esta segunda, 12, em Espinho

Mais Um Dia de Vida, longa-metragem de Raúl de la Fuente e de Damian Nenow, a partir de um livro do repórter de guerra polaco Ryszard Kapuscinski, marca o início do Cinanima, um dos mais antigos festivais de Cinema de Animação da Europa. O filme retrata o ambiente em Angola, em 1975, por altura da independência.

As sessões do Prémio António Gaio, para o melhor filme nacional, são sempre um dos momentos altos do festival, se bem que neste ano se reduza a apenas sete filmes, incluindo Agouro, de David Doutel e Vasco Sá; À Tona, de Filipe Abranches; e Entre Sombras, de Mónica Santos e Alice Guimarães. Estes e muitos outros filmes estarão na competição internacional, com mais de 40 curtas de realizadores como Anca Damian, Ewa Luczkow, Viktória Traub, Zharko Ivanov e Sergei Ryabov. Destacam-se, naturalmente, as quatro longas-metragens em competição: Harvie and the Magic Museum, de Martin Kotík; Un Homme Est Mort, de Olivier Cossu; Virus Tropical, de Santiago Caicedo, e Wall, de Cam Christiansen.

Fora de competição, o homenageado deste ano é Nikola Majdak, um dos grandes nomes da animação da antiga Jugoslávia, com uma longa retrospetiva. Também haverá workshops de Abi Feijó (A Luz no Multiplano), e Nancy Denney-Phelps, (Heroínas Desconhecidas na Animação) e masterclasses de Riho Unt, Willem Thijssen, Nuno Amorim, entre outros.

42º Cinanima > Centro Multimeios de Espinho > Av. 24, 800, Espinho > T. 22 733 1190 > 12-18 nov