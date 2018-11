O Quarteirão das Artes, no Porto, inaugura o último ciclo de exposições do ano

Na última edição deste ano do ciclo de Inaugurações de Bombarda, no Porto, neste sábado, 10, há surpresas e regressos de artistas às 15 galerias do Quarteirão das Artes, as habituais visitas guiadas e muitas lojas a juntarem-se à festa. Descubram-se as “arquiteturas de papel” de Ana Aragão, a identidade patrimonial de Tóquio com Inês D’ Orey e, entre outras obras, os monstros de Inês Costa

Diana Nobre

À sexta edição deste ano, o ciclo de Inaugurações de Bombarda volta à rua, neste sábado, 10, mesmo em dia de anunciada chuva, com novos trabalhos de arte contemporânea, algumas surpresas e regressos de artistas. São 15 as galerias envolvidas na iniciativa, com algumas lojas e cafés a juntarem-se à festa a partir das 16 horas. Depois de expor na Fundação do Oriente, em Macau, no verão passado, a arquiteta Ana Aragão ocupa a galeria Ap’Arte com Vertical Reclamation of Individual Spaces na qual reúne uma série de propostas de “arquiteturas de papel”, desenhos a caneta Bic inspirados pela densidade das paisagens asiáticas. É uma espécie de mapa subjetivo e vertical, realizado durante a residência artística da autora em Macau. Na sala ao lado, encontra-se “a espontaneidade do gesto e de cor” de Manuel Cargaleiro na exposição Gesto no Tempo, que reúne mais de 20 obras sobre papel, realizadas ao longo da última década.

d.r

Na Galeria Fernando Santos marca-se encontro com uma coletiva de artistas ali representados habitualmente, na qual figuram Manuel Batista, Pedro Calapez, Jorge Martins e João Jacinto. Ali próximo, na Presença, a atenção volta-se para o ritmo alucinante das mudanças em edifícios na cidade de Tóquio, no Japão, captadas pela lente de Inês D’ Orey e reunidas na série de fotografias Do not sit down. Rume-se, depois, à Ó! Galeria e conheça-se o projeto Entruídos – The Bestiary, da ilustradora portuguesa a viver em Berlim, Inês Costa. Apesar de coloridos, estes “monstros” feitos de papel são inspirados nos espíritos que, segundo a crença popular, vagueiam pelas aldeias durante as colheitas, apesar de serem invisíveis aos olhos das pessoas. Mas há mais.

d.r.

Neste sábado de inaugurações, na loja Scar-id estreiam-se os designers João Abreu Valente e Teresa Gameiro, com peças de cerâmica e tapeçaria. E, no estúdio Tincal lab mostra-se joalharia contemporânea, em mais uma edição (a quarta) do desafio que foi lançado a criadores de todo o mundo. Desta vez, sob a temática da tecnologia estão expostas 100 peças exclusivas de 40 joalheiros oriundos de 20 países, para ver até final do ano.

Em paralelo às Inaugurações de Bombarda, o Montra Project Room da loja Earlymade recebe a instalação do belga Studio Corkinho que, pela primeira vez, apresenta em Portugal as coleções Mother e Secondary, a reinterpretarem a cortiça.

Mais uma vez, a Portolazer, em parceria com a Escola Superior de Educação, organiza visitas guiadas às galerias através da iniciativa Bombarda Stop & Go, às 16h e às 17h30 (inscrição prévia: stopandgo@portolazer.pt). Falta só dizer que convém não se esquecer da gabardina e do guarda-chuva.

Inaugurações de Bombarda > Várias galerias > Quarteirão da R. Miguel Bombarda, Porto > 10 nov – 12 jan > grátis