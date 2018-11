"O Aniversário" de Rodrigo Leão: Os concertos de uma carreira no Porto e em Lisboa

O músico português encerra as comemorações dos 25 anos de profissão, em modo “best of” e com convidados em palco, em quatro concertos no Porto e em Lisboa

João Lemos

Tem sido um ano intenso para Rodrigo Leão que, ao longo de 2018, se desdobrou em inúmeros projetos. Afinal, não é todos os dias que um artista cumpre um quarto de século de carreira, e este compositor português fez questão de celebrá-lo em grande. Em palco, na companhia do australiano Scott Matthew, ou a solo – com os espetáculos O Ensaio e Os Portugueses –, mas também em disco, com a edição de O Aniversário, coletânea composta por dois CD (um dedicado às canções e outro aos temas instrumentais), na qual passa em revista, em formato best of, um trajeto iniciado em 1993, com o surpreendente Ave Mundi Luminar, um álbum clássico cantado em latim.

Antes, durante os anos 80, já havia feito parte do núcleo criador de projetos como Sétima Legião ou Madredeus, o que só por si já lhe garantira um lugar de relevo na história recente da música nacional. Mas, como se pode perceber no tal duplo álbum, Rodrigo Leão fez muito mais do que isso, criando uma vasta discografia, de quase duas dezenas de títulos, na qual atravessa vários géneros e registos (bandas sonoras para filmes e séries, peças sinfónicas, canções pop), sem nunca perder o norte da sua sonoridade muito própria, reconhecível, quase sempre, ao fim de alguns acordes.

Uma vasta obra agora também revisitada ao vivo, em quatro espetáculos, em Lisboa e no Porto, nos quais o músico e compositor será acompanhado por uma formação alargada de dez músicos, composta por alguns dos instrumentistas com quem tem trabalhado ao longo destes 25 anos. Em palco estarão também alguns dos vocalistas que regularmente com ele têm gravado, como é o caso de Ana Vieira e Selma Uamusse.

Rodrigo Leão - O Aniversário > Coliseu do Porto > R. de Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 7-8 nov, qua-qui 21h30 > €15 a €50 > Coliseu dos Recreios > R. das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > 9-10 nov, sex-sáb 21h30 > €15 a €50