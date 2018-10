O que ainda vamos poder ver no Doclisboa

O Doclisboa 2018 já está na sua reta final. Contudo, até este domingo, 28, ainda há muitos e bons filmes para ver

Começamos pelo fim, e não começamos nada mal, neste resumo do que ainda pode ver na edição deste ano do Doclisboa. A Sessão de Encerramento, neste sábado, 27, às 21 horas, no Cinema São Jorge, apresenta a última obra do romeno Corneliu Porumboiu, Fotbal Infinit, a hilariante história de um homem que resolveu reinventar as regras do futebol para o tornar um desporto mais competitivo. Atos de Cinema, de Jorge Cramez, o único filme português na Competição Internacional, também ainda pode ser visto: é construído através de uma recolha de imagens de bastidores de obras de Teresa Villaverde, João Mário Grilo, José Álvaro de Morais, Fernando Lopes ou Miguel Gomes (qui, 25, 21h30, Culturgest; dom, 28, 21h30, Cinema Ideal).

Pedro Sena Nunes também está de volta ao grande ecrã, com Quatro Estações e Outono, um documentário sobre Jorge Listopad, o checo que foi uma figura marcante da cultura portuguesa (qui, 25, 18h45, Cinema São Jorge; dom, 28, 19h, Culturgest). Bem a propósito do atual momento político, José Barahona, em Alma Clandestina, conta-nos a história de Maria Auxiliadora Lara Barcelos, ativista política que lutou contra a ditadura brasileira, tendo sido presa e torturada. A sessão está marcada para esta sexta, 26, às 21 e 30, no Cinema São Jorge.

E também nesta sexta-feira, 26, é dia de festa no Teatro A Barraca, até às três da manhã, em jeito de homenagem a Aretha Franklin, a propósito da exibição do filme The Blues Brothers, de John Landis.

Doclisboa > Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal e Teatro A Barraca > Lisboa > até 28 out