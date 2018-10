Jameson Urban Routes: O festival de outono, em Lisboa

Várias estreias em palcos lisboetas e muitos discos novos, pela primeira vez ao vivo. Aí está mais uma edição deste festival, no Musicbox, que mede o pulso às novas tendências da música urbana

Havia os festivais de verão e, desde há uma dúzia de anos, passou a haver um de outono, com o surgimento deste Jameson Urban Routes, que, na altura, fez também história por ser o primeiro, em Lisboa, a ser organizado por um clube, o Musicbox. O objetivo consistia (e consiste) em tornar-se uma espécie de barómetro das novas tendências da música urbana, sob as suas mais variadas formas, espelhando assim a própria filosofia programática da casa onde se realiza.

Este ano, estão marcadas oito sessões, com início já na terça-feira, 23, ao som da folk de dois cantautores de créditos firmados, o português Sean Riley e o norte-americano Damien Jurado. Riley apresenta California, o primeiro álbum feito sem os Slowriders, enquanto o segundo, já uma referência da cena indie norte-americana, regressa a Portugal para mostrar o mais recente disco, The Horizon Just Laughed. No dia seguinte, tocam os Mão Morta, que vão passar em revista a sua longa carreira mas também apresentar novos temas. A seguir, sobe ao palco Author & Punisher, projeto do engenheiro mecânico norte-americano Tristan Shone, que, com as suas “Drone Machines” se assume, como um one man band do doom-metal industrial.

Depois, até ao dia 27, vão ainda passar, pelo clube noturno do Cais do Sodré, o rock dos portugueses Keep Razors Sharp e os brasileiros Boogarins (25), os portugueses B Fachada e Maria, vocalista das Pega Monstro (26) ou os portugueses Palmers e os dinamarqueses Iceage, que atuam pela primeira vez, em Lisboa, no concerto de encerramento do festival, a 27.

Depois dos concertos, a noite continua em versão clubbing, ao som de DJ e produtores como a britânica (e membro dos Metronomy) Anna Prior, o norte-americano Palms Trax, o ganês Ata Kak ou os portugueses Celeste/Mariposa e Mike El Nite.

Jameson Urban Routes > Musicbox > R. Nova do Carvalho, 24, Lisboa > T. 21 347 3188 > 23-27 out, ter-sáb 21h30 > €12 a €22