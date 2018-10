Tribalistas: Finalmente em Portugal para dois concertos, em Lisboa e no Porto

Década e meia depois, o supergrupo, composto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, estreia-se ao vivo no lado de cá do Atlântico. Os Tribalistas atuam neste domingo, 21, em Lisboa, e na terça, 23, no Porto

Foi um encontro por demasiadas vezes adiado, este, entre os Tribalistas e a imensa legião portuguesa de fãs deste supergrupo brasileiro, composto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, cuja meteórica carreira, de apenas dois anos, foi um dos maiores sucessos da MPB, no início do século. Para a história ficou o álbum homónimo, lançado em 2002 – quando todos eles já eram nomes consagrados da música brasileira –, que vendeu mais de dois milhões de cópias, valendo ainda, ao trio, cinco nomeações para o Grammy Latino, em 2003.

Tudo isto devido a canções perfeitas, como Velha Infância, Já Sei Namorar, É Você ou Passe em Casa, que, de imediato, passaram a fazer parte da banda sonora de vida de toda uma geração – do outro e deste lado do Atlântico. E quando tudo parecia resumir-se ao cada vez mais difuso universo da saudade, o grupo anunciou não só um novo disco de originais, novamente homónimo (editado no ano passado e que contou, por exemplo, com a colaboração da fadista Carminho) mas também uma digressão de regresso aos palcos, que, após ter percorrido as principais cidades do Brasil, chega agora a Portugal, para dois concertos, há muito desejados, em Lisboa e no Porto.

