Family Film Project: Um festival na fronteira entre o público e o privado

À sétima edição, o Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia, expõe novos cruzamentos entre a intimidade e o olhar etnográfico. O Family Film Project arranca no Porto esta segunda, dia 15, e conta com sessões competitivas, masterclasses e performances

Às fachadas do velho casario da Sé do Porto acrescentam-se retalhos de rostos e de histórias. A longa metragem Marias da Sé vagueia entre o documentário e a ficção, à semelhança do que acontece com o restante programa do Family Film Project (FFP), o Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia, que decorrerá, entre dias 15 e 20, em vários espaços do Porto, todos concentrados na rua Passos Manuel. Realizado por Filipe Martins, o filme partiu do desafio lançado pelo Balleteatro (responsável pela organização, em coprodução com a câmara municipal Porto), para registar as vivências singulares desta comunidade, que divide o protagonismo com três atores profissionais (João Reis, Carla Bolito e Lígia Roque). “É a primeira produção do festival e enquadra-se perfeitamente dentro da linha etnográfica que também seguimos”, conta Né Barros, da direção artística do FFP. A sua estreia no Porto está marcada para esta quarta, dia 17, e é um dos destaques desta sétima edição.

Apesar terem terminado com as inscrições gratuitas, receberam cerca de 500 candidaturas, de diferentes origens e formatos, tendo selecionado 12 filmes para serem apresentados nas sessões competitivas. Existem três zonas temáticas: Vidas e Lugares, com enfoque no registo voyeurístico, biográfico ou documental de habitats e quotidianos; Ligações, centrada nas dinâmicas interpessoais e comunitárias; e Memória e Arquivo, dedicada a olhares criativos a partir de testemunhos e de found footage. De Israel chega, por exemplo, #Work in progress, uma nova série dos conhecidos dos irmãos Heymann, onde reúnem ativistas sociais com os youtubers mais famosos do país. Já da Suíça, é retratada por Daniel Mulloy uma inversão absurda da jornada dos refugiados, em Home. Do Irão é exibido Amour du Réel, de Iman Behroozi, um documentário sobre como o amor é encarado através de gerações. “A seleção espelha uma grande diversidade cultural e etnográfica que é muito positiva”, sublinha Né Barros. “São também produções muito distintas, tanto em meios como em intencionalidade artística, às vezes difíceis de categorizar”, acrescenta.

Como é habitual, o FFP não se esgotará na mostra de cinema. “Queríamos criar diferentes abordagens à temática da memória e do arquivo”, explica a diretora. No Maus Hábitos decorrerá o ciclo de performances Private Collection, com espetáculos de Joana Craveiro, Jorge Gonçalves e Miguel Bonneville, construídos a partir de materiais de arquivo, pessoais ou não, ou de problematizações da memória. No mesmo espaço, estarão patentes três vídeo instalações. Foram ainda convidados Bill Nichols e Paula Rabinowitz, teóricos norte-americanos da área do cinema, para proferir duas masterclasses gratuitas. Serão também dedicadas duas sessões à obra de Daniel Blaufuks, onde o artista apresentará quatro dos seus filmes experimentais: Sob Céus Estranhos (2002), The Absence (2009), Carpe Diem (2010) e Como Se (2014). Onde, mais uma vez, se exploram as relações entre o público e o privado, a memória coletiva e a memória individual.

Family Film Project > Passos Manuel, Maus Hábitos e Coliseu Porto > R. Passos Manuel, Porto > 15-20 out, seg-sáb > sessões de cinema €3, passe geral €8, performances e masterclasses grátis