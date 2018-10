Da rádio para o palco: Os 21 anos do Indiegente, programa de Nuno Calado na Antena 3, celebram-se ao vivo

Corria o ano de 1997, quando, pela primeira vez, se ouviu no ar o emblemático tema instrumental dos Raindogs que, a partir daí, se tornou uma espécie de marca de água de um dos mais duradouros e originais programas de autor do espetro radiofónico português. À época, ser “alternativo” tinha mais que ver com o sentido desta palavra do que tem hoje, e foi essa a diferença que o autor, Nuno Calado, imprimiu no programa, dedicado em exclusivo à música independente que vivia, então, à margem da indústria e, por isso, não cabia nas playlists das principais rádios.

“Daí o nome Indiegente”, explica o autor, para quem o único critério de seleção musical era o próprio gosto, como ainda hoje continua a ser, com a diferença de que o projeto de então tornou-se, 21 anos depois, no trabalho de uma vida. “Fazer rádio era o sonho e ter um programa de autor a cereja no topo do bolo”, recorda. Ao longo de tanto tempo, foram muitos os músicos que conheceu, divulgou e aprendeu a admirar. São precisamente eles as estrelas deste espetáculo, que numa única noite transporta o Indiegente do estúdio para o palco, para celebrar não só a música independente nacional mas também um certo modo de fazer rádio, cada vez mais em desuso.

Aos músicos convidados foi dado apenas um mote: interagirem uns com os outros. Essa “total liberdade” vai resultar num espetáculo único, com reuniões como Surma, Señoritas e Tó Trips; Fast Eddie Nelson com Adolfo Luxúria Canibal; We Bless This Mess, Sam Alone e Frankie Chavez; Scúru Fitchádu com Mr. Gallini e Crise Total; ou os The Poppers com Mazgani e Sean Riley.

O programa de rádio Indiegente, de Nuno Calado, passa de segunda a quinta-feira, entre as 23h e as 24h, na estação pública Antena 3

Indiegente Live > Lisboa ao Vivo > Av. Infante Dom Henrique, Armazém 3, Lisboa > T. 21 584 7000 > 13 out, sáb 21h > €12