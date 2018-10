"Ingmar Bergman – A Vida e Obra do Génio": Um documentário sobre o universo do cineasta sueco

O documentário de Margarethe von Trotta, Ingmar Bergman – A Vida e Obra do Génio, fascinará com certeza todos os bergmanianos, mas, acima de tudo cria a vontade de redescobrir o seu cinema. Para ver nas salas de cinema

Celebra-se neste ano, o centenário do nascimento de Ingmar Bergman, um dos mais influentes realizadores do século XX. E um excelente fruto dessa efeméride é este documentário, sobre a sua vida e obra, assinado por Margarethe von Trotta, nome grande do cinema alemão que foi, de alguma forma, sua discípula. Margarethe, aliás, confessa no próprio filme, que decidiu tornar-se realizadora após ter visto O Sétimo Selo, em Paris (até lá, era somente atriz).

Aqui, cruza-se uma visão apaixonada pela obra de Bergman com um olhar bastante menos poético sobre o homem. Ao mesmo tempo que se (re)descobre aquela genial forma de filmar a intimidade, de dar relevo às inquietações, de reinventar o cinema de uma forma tão pessoal, próxima e universal, conhecemos o homem virado sobre si próprio, cruel com quem o rodeia, egocêntrico, com uma dificuldade grande de empatia com os seus próprios filhos.

Ingmar Bergman – A Vida e Obra do Génio > De Margarethe von Trotta, documentário > 99 minutos