Com e sem improvisos: Outono em Jazz na Casa da Música

Mais uma edição do ciclo Outono em Jazz que, até ao final do mês, traz à Casa da Música, no Porto, alguns nomes grandes do jazz mundial

Os icónicos filmes de Andrei Tarkovsky servem há muito de inspiração para a música do pianista francês François Couturier, que se apresenta com o seu Tarkovsky Quartet neste domingo, 7, no concerto de abertura do ciclo Outono em Jazz, este ano a cumprir a sua sexta edição. Desde que foi lançado o álbum de estreia Nostalghia – Song for Tarkovsky, em 2006, que este coletivo tem recebido o aplauso da crítica e do público, pelo modo como combina, em palco, instrumentos que raramente se cruzam no contexto da música improvisada, criando ambientes bem sugestivos para os emblemáticos planos longos do realizador russo. Esta primeira noite contará, ainda, com a atuação dos portugueses TGB, invulgar trio composto por três nomes incontornáveis do panorama nacional jazzístico – Sérgio Carolino (tuba), Mário Delgado (guitarra) e Alexandre Frazão (bateria) – já com dois discos editados, Tuba, Guitarra e Bateria (2004) e Evil Things (2010), e um terceiro prestes a sair, que será apresentado neste concerto.

O ciclo Outono em Jazz prolonga-se até ao final do mês e vai trazer à Casa da Música nomes como o pianista e cantor russo Oleg Akkuratov (a 11), o Bruno Pernadas Quinteto e o encontro entre o pianista português Mário Laginha, o saxofonista inglês Julian Argüelles e o percussionista norueguês Helge Norbakken (a 13), o quarteto do guitarrista britânico Femi Temowo e o trio português Lokomotiv (a 14), o Duo Finlândia (a 18), o Amaro Freitas Trio e a Polish-Portuguese Improvisers’ Orchestra (a 21), a cantora sul-coreana Youn Sun Nah e o quarteto liderado pelo trompetista americano Ambrose Akinmusire (a 23), o Trio Pinheiro/Ineke/Cavalli (a 25) ou o saxofonista e compositor indiano Rudresh Mahanthappa que, a 28, antecede o concerto de encerramento, a cargo da icónica banda britânica Matt Bianco.

Outono em Jazz > Casa da Música > Av. da Boavista, 604-610, Porto > T. 22 012 0220 > 7-28 out > €10 a €20