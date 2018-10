Experimentar é preciso no festival Out.Fest, no Barreiro

Desde 2004 que este festival se tem assumido como um espaço de liberdade estética e criativa, celebrando a música experimental nas suas mais variadas vertentes, sem fronteiras. Esta sexta e sábado, 5 e 6, no Barreiro

Vitoria Porenca

Música improvisada, eletrónica, erudita e contemporânea, jazz, rock... tudo isso tem espaço dentro do Out.Fest, que há 14 anos nos traz “a história, o presente e o futuro da criação musical de vanguarda”. Tem início já nesta sexta-feira, 5, pelas 16h30, no Edifício A4 (antigo Gabinete de Projectos da CUF, “junto ao mural do Vhils”), com uma instalação multimédia do músico e compositor finlandês Anton Nikkilä e um concerto do percussionista de jazz lituano Vladimir Tarasov. A partir das 21h30, a ação muda-se para a Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios, para onde estão agendadas atuações da artista plástica e sonora Joana da Conceição, do baterista e percussionista João Pais Filipe, dos icónicos Telectu, um dos nomes seminais da música experimental em Portugal, das japonesas Group A e de Nídia, produtora portuguesa de música eletrónica radicada em França, que vai apresentar um espetáculo exclusivo concebido em residência artística no Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira.

No sábado, dia 6, a grande dificuldade é mesmo escolher. Enquanto na sede do FC Barreirense, a partir das 16h, tocam os portugueses Opus Pistorum, Império Pacífico, Odete, e Kerox, na Biblioteca Municipal, às 16h30, atua Cândido Lima, compositor nascido há 79 anos em Viana do Castelo, discípulo de Xenakis, que apresentará a peça Oceanos (de 1979), seguindo-se o Rafael Toral Space Colective 3 e o jovem mestre da guitarra portuguesa Ricardo Rocha. A Escola de Jazz do Barreiro recebe, nessa tarde, um programa feminino, com a compositora e performer americana Lea Bertucci, a pianista de jazz eslovena Kaja Draksler e o experimentalismo eletrónico da portuguesa Clothilde. Ainda à tarde, às 17h30, mas no largo do mercado 1º de Maio, apresentam-se o finlandês Jimi Tenor e os portugueses HHY & The Macumbas.

À noite, a sede d’Os Penicheiros está reservada para os cabeças de cartaz: os Yek, duo composto pelo produtor alemão de música eletrónica Burnt Friedman e o percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi; o DJ e produtor norte-americano Lotic; a atriz, cantora, compositora e ativista transexual brasileira Linn da Quebrada; e o baterista britânico Mick Harris (parceiro de John Zorn e Bill Laswell no trio Painkiller), que apresenta o seu novo alter ego musical, Fret. A festa continuará noite fora, no Edifício A4, ao som das batidas do britânico John T. Gast e do português DJ Lycox.

Out.Fest > Vários locais do Barreiro > 5-6 out, sex-sáb 16h > €10 a €20 (passe)