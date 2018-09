"A Árvore", do realizador André Gil Mata, é um filme-moldura

Estreada no Festival de Berlim, a primeira longa-metragem de André Gil Mata é uma deslumbrante obra pictórica passada na Guerra da Bósnia. O filme A Árvore já se estreou nas salas de cinema

A primeira palavra surge apenas com uma hora de filme decorrido. E é em bósnio. A Árvore, de André Gil Mata, é um filme sobre a improbabilidade da comunicação, em tempos extremos, em plena Guerra da Bósnia, tão recente e tão próxima, e ao mesmo tempo tão longínqua. E tudo o resto é paisagem, neve, silêncios, ruídos distantes. Mas no final, na desumanização da paisagem, sobra uma ideia de gente, uma réstia de esperança humana.

Para a sua primeira longa-metragem, André Gil Mata foi buscar inspiração a fontes distantes. Não só realizou um filme bósnio − na história, nos atores, no ambiente, no idioma − mas também se reviu em grandes mestres do cinema da Europa Central e de Leste. Parecem mais do que evidentes as influências de Béla Tarr, referência maior do cinema húngaro. Basta observarmos a primeira cena, a forma cuidadosa como é montada. Como a câmara vai abrindo o ângulo na descoberta do espaço, num traveling lentíssimo e irrepreensível, onde contam todos os sons, apesar de não haver palavras. Encontramos, também, o sentido pictórico do russo Alexandr Sokurov, na forma como Gil Mata filma a paisagem e trabalha os enquadramentos, como se de quadros se tratasse. Um filme-moldura.

Vale a pena o esforço de aceitar o ritmo lento e contemplativo que o filme impõe. As personagens – o rapaz e o velho – carregam uma solidão devastadora às costas, entre o medo e o abismo de uma guerra que se perpetua em fundo. Deambulam pela neve, num ritual de sobrevivência, em esforço, arriscando a vida, mesmo longe das balas. E, quando finalmente se encontram, é como se descobrissem o mundo, na sua mais ínfima essência, mas como possibilidade de (re)construção.

Ao contrário do segmento de Teresa Villaverde para o filme coletivo Pontes de Sarajevo, A Árvore é um filme estranho e estrangeiro, sem grande filiação na cinematografia portuguesa.

A Árvore > De André Gil Mata, com Filip Zivanovic, Sanja Vrzic, Petar Fradelic > 104 minutos