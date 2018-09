A música em estado natural no festival Salto da Graça, em Mondim de Basto

Este sábado e domingo, dias 29 e 30, as belas paisagens da serra do Alvão servem de cenário ao festival Salto da Graça, que junta concertos, aventura e Natureza

Ao todo, vão ser mais de duas dezenas de atividades, entre canoagem, provas de BTT, caminhadas, batismos de parapente ou canyoning, complementadas com bandas sonoras pensadas especialmente para o efeito e concertos exclusivos de diversos projetos nacionais, que, durante dois dias e em diálogo com o meio ambiente, vão desvendar as paisagens e o território envolvente ao Parque Natural da Serra do Alvão, em Mondim de Basto.

Ao longo do fim de semana, será também possível explorar alguns dos espaços naturais mais improváveis deste concelho, através de três caminhadas, como a que inaugura o festival, neste sábado, 29, pelas 9h30, em direção à levada de Piscaredo − para a qual foi criada uma banda sonora (que os participantes podem ouvir, nos respetivos auscultadores, durante o passeio), desenvolvida em residência artística no local pelo trio OST, que nessa tarde, pelas 15h30, a apresenta ao vivo nas Mestras, o lugar isolado onde o rio Cabrão desagua no rio Cabril, partindo daí juntos em direção ao Tâmega.

A ligação entre a música e as atividades ao ar livre continua depois com a música de DJ Lynce a embalar o voo dos aventureiros que se arrisquem no batismo de parapente, marcado para as 17h, no Alto da Senhora da Graça. Neste primeiro dia, os concertos começam, pelas 19h, com o espetáculo itinerante Sol Sistema, com DJ V/A e O Gringo Sou EU, que vai da Praça do Município até ao Parque Urbano de Mondim de Basto, onde os espetáculos continuam depois pela noite fora, com as atuações de Ondamarela (em parceria com a Escola de Música de Mondim de Basto) e Fogo Fogo. No domingo, 30, além de outras atividades, volta a haver música na Natureza, com um concerto dos Sopa de Pedra no Miradouro do Fojo.

Apesar de os concertos serem de entrada livre, as restantes atividades, todas organizadas por entidades locais, serão pagas, com preços entre €3 e €30.

Salto da Graça > Parque Urbano de Mondim de Basto > 29-30 set, sáb-dom 9h30 > grátis