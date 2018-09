Antes do Instagram: Fotografias de Norman Parkinson no Centro Cultural de Cascais

1 / 7 Norman Parkinson Archive / Iconic Images 2 / 7 Norman Parkinson Archive / Iconic Images 3 / 7 Norman Parkinson Archive / Iconic Images 4 / 7 Norman Parkinson Archive / Iconic Images 5 / 7 Norman Parkinson Archive / Iconic Images 6 / 7 Norman Parkinson Archive / Iconic Images 7 / 7 Norman Parkinson Archive / Iconic Images

Ainda que alguns olhem com condescendência para a fotografia de moda, arrumando-a num nicho ao serviço de uma indústria poderosa ou condicionada pelos estereótipos da beleza, a verdade é que este género foi sempre campo de experimentação fotográfica e sociológica. E Norman Parkinson (1913-1990) muito contribuiu para o arejamento e a imaginação da fotografia de moda, quando enxotou as bem vestidas modelos para fora do estúdio e das típicas poses rígidas. O britânico privilegiava cenários desconcertantes e uma elegância desempoeirada, cheia de humor, vigor e atitude: uma garçonne sentada em cima de um avestruz, uma debutante belle of the ball numa canoa no Rajastão a ser fotografada por um local, beldades emancipadas fotografadas com Nova Iorque aos pés, Pamela Minchin captada de fato de banho no ar... Estas imagens resistem ao tempo. Parkinson começou a fotografar nos anos 1930, ajustando depois as lentes à moda comedida da Segunda Guerra Mundial, ao chamado New Look parisiense dos anos 1950, aos atrevimentos do London Swinging na década de 60, e ainda chegando às silhuetas sexy e atléticas dos anos 70 e 80.

Testino? Muito antes, já este cavalheiro de grandes bigodes, que chegou a ser fotógrafo real após Cecil Beaton, criava grandes produções em lugares exóticos, nomeadamente para a Vogue, entre 1945 e 1960, a Harper’s Bazaar, a Tatler e outras revistas. Dedicou-se também ao retrato de celebridades: eternizou essa fotogénica adorável que era Audrey Hepburn (numa célebre sessão, na villa romana da atriz, o marido e um burrinho são os figurantes), captou os Beatles, os Rolling Stones, Raquel Welch, Yves Saint Laurent... Oitenta fotografias suas e um documentário, Aka Norman Parkinson (Também conhecido por Norman Parkinson), revelam-se agora nesta retrospetiva organizada por Terence Pepper, curador de fotografia na National Portrait Gallery entre 1978 e 2014.

A exposição Norman Parkinson: Sempre na Moda tem a sua estreia mundial no Centro Cultural de Cascais, onde pode ser vista até 20 de janeiro de 2019. Depois andará em itinerância por várias cidades do mundo.

Norman Parkinson: Sempre na Moda > Centro Cultural de Cascais > Av. Rei Humberto II de Itália, Cascais > T. 21 481 5660 > 28 set-20 jan, ter-dom 10h-18h > €2,50 a €5