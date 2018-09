"Zé Manel Taxista": O adepto ferrenho do Benfica no palco do Casino Lisboa

Maria Rueff e a sua interpretação do carismático Zé Manel Taxista estreia-se esta quinta, 27, no Casino Lisboa para celebrar, pela primeira vez em palco, os 20 anos da existência desta personagem criada originalmente para televisão e rádio. Falámos com a atriz sobre o espectáculo, com muitas fungadelas e pigarreares pelo meio. VEJA O VÍDEO