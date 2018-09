A exposição UNESCO Green Citizens desafia-nos a ser pioneiros da mudança

A exposição UNESCO Green Citizens: Pioneiros da Mudança mostra projetos de cidadãos que procuram respostas para os desafios atuais, sem comprometer o futuro. Há imagens deslumbrantes e rostos felizes, que nos levam do Cairo, no Egito, a Oonuki, no Japão, com escala em Paredes de Coura, o único exemplo nacional, para ver na Galeria da Biodiversidade, no Porto, até 6 de janeiro

Guillaume Bression

Transmitir saber que possa dar resposta às carências atuais de uma forma sustentável, ou seja, sem comprometer o futuro do planeta faz entrar em cena pessoas que integram programas educativos em todo o mundo. São eles os protagonistas de Green Citizens: Pioneiros da mudança, a exposição da UNESCO que, pela primeira vez, chega a Portugal. É no muro que rodeia o Jardim Botânico e em duas salas da Galeria da Biodiversidade, instalada na Casa Andresen, no Porto, que os podemos encontrar até 6 de janeiro. “Selecionámos 11 histórias, em áreas muito diferentes como a agricultura, a educação, o ambiente, a biodiversidade, para a exposição ser o mais global possível”, frisa Armelle Arrou, representante da UNESCO à VISÃO Se7e, no dia da inauguração.

Ao longo de grande parte do muro exterior, que dá para a Rua do Campo Alegre, alinham testemunhos e fotografias, de grande formato, além de explicações sobre cada projeto selecionado. São 11 reportagens à volta do mundo a traçarem o perfil de homens e mulheres que, nestes projetos, surgem como exemplos emblemáticos, capazes de nos inspirar a fazer as escolhas certas para um mundo melhor. “São trabalhadores locais, discretos, mas realmente comprometidos com o ambiente”, reforça Armelle Arrou. Para a responsável da UNESCO, a Green Citizens: Pioneiros da mudança “é um tributo a essas pessoas e um estímulo a estes projetos que podem inspirar o aparecimento de outros”.

Leonardo Wen

A exposição, resultado de uma parceria entre a UNESCO, a agência Sipa Press e a Klorane Botanical Foundation, reúne 45 fotografias e 11 histórias, que nos fazem viajar do Cairo, no Egito, a Oonuki, no Japão, com escala em Paredes de Coura. Ali, conta-se, entre outras, a história de Adham el Sharkawy e de uma escola de reciclagem no Cairo, aprende-se com Hiroto Sato que os métodos tradicionais da cultura do arroz podem otimizar a proteção ambiental ou que “A Grande Muralha Verde” (um 'muro' feito de árvores) contra a desertificação, em Widou, no Senegal, já é uma realidade.

A 'dança com lobos' portuguesa

A ideia do projeto UNESCO Green Citizens “é ter as pessoas a contar a sua própria história”, acrescentou Benoit Delplanque, coordenador de projetos da agência Sipa Press, à VISÃO Se7e. “É importante saber-se que qualquer pessoa pode ser um green citizen”, seja ele agricultor, professor ou presidente da Câmara. Queremos dar-lhes voz, para persuadirem outros a fazer coisas, a mudar”, reforça Benoit.

O único caso português nesta exposição, leva-nos até Paredes de Coura, à boleia do projeto O Lobo e o Homem criado “em defesa de um novo equilíbrio para restaurar a biodiversidade”, cujas primeiras fotografias - como as de José Alves Oliveira, acompanhado por um rebanho de ovelhas - podem ser observadas ainda no jardim. Mas será nas duas salas da Galeria da Biodiversidade, onde, além de filmes de programas internacionais, se encontra o documentário de João Pedro Marnoto, que melhor perceberemos esta temática.

No documentário, o realizador procurou “apresentar o conflito, sem tomar partido” entre homem e animal. Na região de Paredes de Coura, há duas alcateias que, estima-se, devam ter menos de dez lobos. “Trabalho com os lobos há vários anos e, atualmente, há um projeto com o município de Paredes de Coura que pretende, através da educação e das boas práticas, minimizar esse conflito com o lobo”, diz-nos Francisco Álvares, do Cibio-inBIO. E, garante o investigador, apesar destes animais serem oportunistas, “não constituem qualquer perigo para o homem”.

Mais do que uma exposição multimédia itinerante, a UNESCO Green Citizens é um programa de incentivo a ideias sustentáveis, à escala global, com uma plataforma online, onde se reúnem cerca de 300 projetos, com partilha de experiências e boas práticas.

UNESCO Green Citizens: Pioneiros da Mudança > Jardim Botânico do Porto e Galeria da Biodiversidade - Centro de Ciência Viva do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto > R. do Campo Alegre, 1191, Porto > Até 6 jan > ter-dom 10h-18h > Grátis