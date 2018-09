Collectiva Meeting: A criatividade de 85 joalheiros do mundo está no Porto

A joalharia contemporânea mostra-se na Collectiva Meeting, no Centro Comercial Bombarda, no Porto. Uma exposição, inserida no novo programa de Inaugurações Simultâneas, que reúne cerca de 300 peças, de 85 criadores de todo o mundo, para ver a partir deste sábado, 22, e até 31 de outubro

Design, arte e um exigente trabalho manual. Propostas diferentes em inspiração, conceito e materiais utilizados. É com estas premissas que a primeira edição da Collectiva Meeting – Internacional Exhibition, que reúne cerca de 300 peças, de 85 joalheiros de todo o mundo, inaugura este sábado, 22, às 16 horas, no Centro Comercial Bombarda, no Porto. A exposição, que inclui venda ao público, resulta de uma convocatória internacional lançada pela Collectiva, uma plataforma independente de joalharia de autor, formada por oito designers portuguesas, e mostra a diversidade de materiais, de técnicas e linguagens envolvidas na joalharia contemporânea. São peças únicas, mas, dizem as organizadoras, “ao mesmo tempo democráticas e acessíveis ao público”. “A diversidade que apresentamos nesta exposição mostra que há propostas para todos os gostos”, frisam.

No hall de entrada do Centro Comercial Bombarda e na loja da Collectiva expõem-se peças cujas formas e materiais surpreendem ao toque. Sendo muitas vezes o oposto daquilo que pensamos. É assim com alfinetes em seda e prata, colares de cerâmica com movimento ou uns pesados pendentes em cera. Além da inesperada ligação entre materiais nobres, como a prata, com fios elétricos, palhinhas de plástico, folhas de magnólia, batatas e até sabão. “É importante tocar nas peças e experimentar para entender o conceito”, diz Ana Bragança, que integra a Collectiva, da qual fazem ainda parte as joalheiras Ana João, Joana Santos, Lia Gonçalves, Marta Pinto Ribeiro, Sara Coutinho, Susana Teixeira e Telma Ferreira.

A diversidade na abordagem temática, a reutilização de materiais, a experimentação e a tentativa de quebrar barreiras, tanto nas cores como nos materiais, é uma constante ao longo desta exposição. Para a Collectiva Meeting, a designer Maria Leão, por exemplo, enviou uma pulseira em prata e silicone, que mais parece uma segunda pele, e um anel negro, em nylon. “Para encontrar a linguagem plástica experimento tudo”, explica Maria Leão, que opta por trabalhar "linhas fora do comum".

A plataforma que organiza a Colletiva Meeting pretende que esta seja “um ponto de encontro anual de joalharia contemporânea”, dando oportunidade aos artistas de expor o trabalho e, em paralelo, “interagir e partilhar experiências”.

Collectiva Meeting > Centro Comercial Bombarda > R. Miguel Bombarda, 285, Porto > T. 93 433 7703 > Até 31 out, seg-sáb 12h-20h