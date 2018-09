A Orquestra de Jazz de Matosinhos regressa à casa de partida

Quase 20 anos depois de ter nascido em Matosinhos, a Orquestra de Jazz regressa à cidade onde nasceu, a uma sala/estúdio única na Europa. Esta sexta e sábado, 21 e 22, abre as portas da nova casa em dois dias de festa

Lucilia Monteiro

Foi no extinto Heritage Café, na rua D. João I, em Matosinhos, que, em 1999, se deram os primeiros passos para a criação de uma Orquestra de Jazz naquela cidade piscatória. Na época, Pedro Guedes - que, com Carlos Azevedo, assume a atual direção artística – foi o principal impulsionador da big band. Hoje, volvidos quase 20 anos, e depois de ter ensaiado no B’Flat (Matosinhos) e, desde 2005, na Casa da Música (Porto), a Orquestra de Jazz de Matosinhos (OJM) regressa à rua contígua onde nasceu, ao quarteirão da Real Vinícola, recentemente requalificado pelo arquiteto Guilherme Machado Vaz. E regressa com um longo currículo debaixo do braço, que a coloca numa das melhores orquestrações jazzísticas da Europa – ainda na última semana, fez parte da gala de abertura da European Jazz Conference, em Lisboa – tendo tocado com nomes reconhecidos como Dee Dee Bridgewater, Maria Schneider, Carla Bley ou, entre muitos outros, Lee Konitz.

A inauguração é feita em dois momentos que são oportunidades únicas de o público poder visitar aquela que já é considerada uma das melhores salas/estúdio de uma orquestra de jazz na Europa. Esta sexta, às 22h, os músicos percorrem parte do repertório de Pedro Guedes e de Carlos Azevedo (com entrada livre, mas sujeita à limitação do espaço). Já no sábado, 22, haverá visitas guiadas à nova sede da OJM (das 15 às 17h) e, à noite, pelas 22 horas, a grande praça exterior do quarteirão da Real Vinícola será o palco da atuação da orquestra com o músico Manel Cruz (22h), num concerto que será muito semelhante ao que já aconteceu na Casa da Música, com novos arranjos de temas dos Ornatos Violeta, Foge Foge Bandido e Supernada.

Com 700 m2, a nova sede da OJM engloba um estúdio de gravação único na Europa, salas de ensaio e o Centro de Alto Rendimento Artístico (CARA) onde, anseia Pedro Guedes, os músicos vão “melhorar e otimizar a performance artística”. Para além disso, quer unir a arte, ciência e tecnologia, através de protocolos que já foram firmados com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e entre outros, o Inesc Tec (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência). “Achamos que parte do futuro das artes passa pela integração da tecnologia e dos novos media”, salienta Pedro Guedes.

Com 17 elementos – entre trompetistas, trombonistas, saxofonistas, pianistas e músicos que tocam contrabaixo e bateria – a OJM tem atuado regularmente em salas de todo o país e do mundo, nomeadamente, Barcelona, Milão, Bruxelas, Novas Iorque, Boston e Marselha. Nas últimas duas décadas, “o número de músicos a tocar jazz é incomensuravelmente maior e a qualidade subiu tremendamente”, congratula-se Pedro Guedes. O jazz parece estar, pois, no bom caminho.

Orquestra de Jazz de Matosinhos > Av. Menéres, 456, Matosinhos > 21 set, sex 22h > grátis (lotação limitada, sujeita a inscrição para info@ojm.pt) > 22 set, sáb 15h-17h (visitas guiadas), 22h (concerto com Manel Cruz) > grátis