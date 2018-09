Nova Batida: Três dias de festa na cidade

Música de dança, hip-hop, eletrónica e muito mais preenchem a primeira edição deste festival de culturas urbanas, em Lisboa, entre esta sexta, 14, e domingo, dia 16

Picasa

Apresenta-se como um festival citadino e, além da música, inclui também arte e cultura urbanas, bem como diferentes estilos de vida, vindos de vários cantos do mundo, que durante três dias se vão concentrar num dos mais excitantes centros criativos da capital portuguesa: o polo que junta a LX Factory e o Village Underground. Nesta primeira edição, o cartaz musical merece os maiores elogios, pelo modo como reúne tantos talentos, nacionais e internacionais, dos mais diversos géneros musicais, com especial predominância para a música de dança, o hip-hop e as sonoridades eletrónicas.

Entre os diversos cabeças de cartaz internacionais, destacam-se, por exemplo, os suecos Little Dragon ou os ingleses Mount Kimbie, dois nomes maiores da música eletrónica mais alternativa; Seun Kuti – o filho mais novo do lendário artista nigeriano Fela Kuti – que se apresenta à frente da banda que em tempos acompanhou o pai, os Egypt 80, ou ainda o DJ, produtor e editor franco-inglês Gilles Peterson, cuja carreira, desde os anos 80, tem influenciado gerações de músicos e ouvintes em todo o mundo.

Quanto à prata da casa, sobressaem propostas como Riot, Blaya, Octa Push ou DJ Marfox, entre muitos outros. Em paralelo com as atuações musicais, haverá diversas atividades ao longo de todo o dia, como aulas de surf, de ioga, e muita animação de rua, que funcionará, também, como “um roteiro de apresentação para a cidade de Lisboa e as suas múltiplas comunidades”.

Durante a tarde, o festival conta ainda com quatro festas em barcos, dedicadas a estilos musicais como o reggae, soul e disco, hip-hop e sons tropicais

Nova Batida > LX Factory > R. Rodrigues Faria, 103, Lisboa > T. 21 314 3399 > Village Underground > R. 1º de Maio, 101, Lisboa > T. 21 583 2469 > 14-16 set, sex-dom 13h > €35 a €75 (passe)