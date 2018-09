Festival Lux Interior: o rock chega a Coimbra

The Legendary Tigerman e Belle Chase Hotel são os cabeças de cartaz da segunda edição deste festival dedicado ao rock feito na cidade do Mondego, que acontece a partir desta quinta, 13

Nascido no ano passado e tendo como ponto de partida as mais de duas décadas de atividade da editora Lux Records, pela qual passaram grande parte dos músicos e das bandas de rock de Coimbra, o festival volta a fazer do emblemático Convento São Francisco a sua casa, por onde, durante três dias, vai passar alguma da melhor música com origem nesta cidade. O arranque é já nesta quinta-feira, 13, com as atuações de dois dos maiores nomes da história do rock em Coimbra: Ruby Ann, figura destacada na cena rockabilly nacional, agora de regresso aos palcos em nome próprio, e o projeto Portuguese Pedro, no qual o músico Pedro Serra evoca a estética musical popularizada por Hank Williams ou Johnny Cash nas décadas de 40 e 50. Na sexta, 14, o palco está reservado para aquele que elevou mais alto a bandeira do rock and roll feito em Coimbra: nada mais nada menos do que Paulo Furtado, antigo membro dos Tédio Boys, fundador dos WrayGunn, agora de regresso a casa na sua versão one mand band, enquanto The Legendary Tigerman – antes apresentam-se ainda os The Twist Connection, uma banda liderada por Kaló, também ele integrante dos Tédio Boys e WrayGunn. A última noite, sábado, abre ao som dos The Walks, mas o ponto alto será o regresso aos palcos dos Belle Chase Hotel, 20 anos depois do aclamado álbum de estreia Fossanova, que será em breve reeditado. Como nem só do passado vive a banda de JP Simões, Pedro Renato, Raquel Ralha e companhia, a ocasião também servirá para apresentar alguns dos temas a incluir no novo disco, a editar em breve pela… Lux Records.

Festival Lux Interior > Convento São Francisco > Av. da Guarda Inglesa, 1 A, Coimbra > T. 239 857 190 > 13-15 set, qui-sáb 21h45 > €15 a €35 (passe)