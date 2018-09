A agenda da Casa da Música é um belo livro ilustrado

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

A cada início do ano letivo, em setembro, há uma nova agenda do serviço educativo da Casa da Música, no Porto, – à semelhança do que acontece, aliás, em outras instituições culturais – que pode (e deve) funcionar como um livro para guardar. É que, neste caso, além de nos guiar pelos espetáculos a que podemos assistir até julho do ano seguinte (acompanhando o decorrer do ano escolar), cada página é acompanhada por um conjunto de ilustrações de jovens artistas, numa iniciativa que começou em 2012 com o músico Manel Cruz a mostrar a sua outra faceta artística.

À semelhança dos últimos anos, a agenda foi ilustrada por quatro jovens talentos. Coube a Maria Vidigal a área de Espetáculos, onde estão, por exemplo, os concertos para as famílias; Ana Melo (Aka Amalteia) ilustrou a secção Oficinas; o traço de Hugo Henriques pode ser apreciado nas páginas dedicadas à Formação e Margarida Esteves desenhou a secção Fora de Série, com as atuações do novo Coro Infantil Casa da Música. A agenda tornou-se, pois, “uma hipótese para jovens ilustradores mostrarem o seu trabalho”, lembra Jorge Prendas, coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música. Desde 2013 que tem sido ilustrada por quatro artistas, uma longa lista, que inclui nomes como Catarina Sobral, Lord Mantraste, Marta Monteiro e André da Loba.

Ao longo deste ano letivo, até julho de 2019, portanto, o serviço educativo organizará 1200 iniciativas. Entre elas, está a celebração do Dia Mundial da Música com o espetáculo A música saiu à rua (1 out) a percorrer vários locais da cidade, Músicália (28-29 out), Lullabies – Canções de Embalar (24, 25 mar) com músicas do mundo cantadas pela indiana Supriya Nagarajan, e Colecionador de Paisagens (28-30 mar). O projeto de inclusão pela música, Ao Alcance de Todos, vai produzir os espetáculos Rei Ubu (8 abr), Paluí, Está Aqui? (16 abr), e Multi (13-14 abr). Em 2019, no ano em que a Orquestra Som da Rua chega aos 10 anos, uma das novidades será o aumento para dois dias da Maratona para Teclistas - Tributo a D. Helena (25-26 mai), que junta jovens músicos ao piano, órgão e cravo, em diferentes espaços da Casa da Música – e que, na última edição, reuniu 700 músicos num só dia. Haja música!

Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > agenda gratuita disponível na bilheteira