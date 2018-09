Sete anos depois, Feist regressa a Braga e Lisboa para dois concertos

A artista canadiana está de regresso a Portugal para apresentar o seu mais recente álbum, Pleasure, editado no ano passado. Leslie Feist atua este sábado, 8, no Theatro Circo, em Braga, e no domingo, 9, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa

ALAIN JOCARD

Vai longa a espera dos fãs portugueses pelo regresso de Leslie Feist a palcos nacionais. Já lá vão sete anos desde a última visita, por ocasião da apresentação de Metals (2011), que então marcou uma mudança de rumo na carreira da artista canadiana, iniciada nos Broken Social Scene em 1999. Nesse mesmo ano, lançava também o primeiro álbum a solo, Monarch, muito embora fosse necessário esperar mais algum tempo para que o seu talento em nome próprio fosse reconhecido por um público mais vasto, como viria a acontecer com Let It Die (2004) e The Reminder (2007).

Nessa altura, tudo poderia ter sido diferente na carreira de Leslie Feist, que facilmente poderia ter assumido o estatuto de menina bonita da música alternativa − mas sempre preferiu ser muito mais do que isso. Optou por um outro caminho, mais desafiante, tanto para os fãs como para si própria, no já referido (e muito mais complexo do que os anteriores) Metals. No ano passado, com Pleasure, elevou ainda mais a fasquia, numa prova (se tal fosse necessário) da sua total maturidade e vitalidade artística. A primeira sensação, mal se começa a ouvir o álbum, é a de que poderíamos estar em casa de Feist, a ouvi-la tocar só para nós, sussurrando-nos histórias de amor, ternura, perda, desilusão, separações e tudo o resto que faz das pessoas pessoas. De certa forma, também é isso que se espera destes dois concertos, em Braga e em Lisboa.

Feist > Theatro Circo > Av. da Liberdade, 697, Braga > T. 253 203 800 > 8 set. sáb 21h > €22 a €30 > Coliseu dos Recreios > R. das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 9 set, dom 21h > €32