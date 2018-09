As performances tomam conta do Museu de Serralves, no Porto

As novas práticas da performance exibem-se este sábado e domingo, dias 8 e 9, em diferentes espaços do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto

Durante este fim de semana, dias 8 e 9, diferentes espaços do Museu de Arte Contemporânea de Serralves serão ocupados por performances de artistas nacionais e internacionais, algumas delas criadas especificamente para este singular edifício, outras adaptando-se às suas circunstâncias.

Na quarta edição de O Museu como Performance, entre as propostas que cruzam a dança, a performance, a música e as artes visuais, destaca-se a presença de Fatima Al Qadiri (nascida no Senegal, cresceu no Kuwait e atualmente vive e trabalha em Berlim) que vem apresentar Shaneera, o seu último disco. A artista drag queen recorre à música eletrónica, ao vídeo ou à instalação para explorar temas como as identidades de género e socioculturais, baralhando as perceções ocidentais (dom, 9, 22h30). De referir ainda a multi-intrumentista, compositora, investigadora e radialista Hannah Catherine Jones, aka Foxy Moron, que trará, ao auditório de Serralves, Owed to Suspension (sáb, 8, 20h30) e Owed to White Noise (dom, 9, 16h30), dois trabalhos nos quais recorre ao afrofuturismo para abordar temas como a escravatura e o colonialismo. Nora Turato, Alex Baczynski-Jenkins, Frédéric Gies, Catarina Miranda e Vera Mota são outros dos artistas contracorrente a descobrir.

O Museu como Performance > Fundação de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6584 > 8-9 set, sáb 14h30-21h30, dom 15h-23h > €10, €15 dois dias