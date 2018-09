Música no Cinema: O Coro e a Orquestra Gulbenkian interpretam bandas-sonoras no Vale do Silêncio

Algumas das mais notáveis composições cinematográficas de sempre vão ouvir-se neste jardim escondido nos Olivais, em Lisboa, este sábado, 8, às 21 e 30, com direção da maestrina Joana Carneiro

José Frade/EGEAC

A fasquia não podia estar mais alta depois de, no ano passado, Carmina Burana, de Carl Orff, levar quase 18 mil pessoas ao parque Vale do Silêncio, em Lisboa. É a própria Joana Gomes Cardoso, presidente da EGEAC, que o diz, sublinhando que a organização se empenhou em voltar a criar qualquer coisa de diferente para este concerto inserido na iniciativa Lisboa na Rua. “Mantém-se o local e mantém-se a parceria com o Coro e a Orquestra Gulbenkian, mas há várias outras novidades,” avança. A começar pela ligação ao público, que foi desafiado a votar nos temas cinematográficos que gostaria de ouvir, a partir de uma seleção de 30 composições clássicas do cinema. O espetáculo será dirigido pela maestrina Joana Carneiro e apresentado por Cláudia Semedo.

Para além da aproximação à cidade e a quem nela vive, quis-se que o alinhamento cruzasse géneros e gerações. “ Voltámos a pegar numa proposta cultural que é normalmente associada a espaços fechados e a um certo elitismo e trouxemo-la para um espaço ao ar livre, menos central, e com acesso gratuito,” continua a presidente da EGEAC. “Não quisemos escolher um sítio óbvio, como o Terreiro do Paço, até porque os lisboetas são curiosos, querem conhecer coisas novas.”

Do alinhamento fazem parte bandas-sonoras e filmes tão diferentes quanto 2001 Odisseia no Espaço (1968), Apocalypse Now (1979), West Side Story – Amor sem Barreiras (1961) ou Kill Bill (2003). O repertório será interpretado pelo Coro e a Orquestra Gulbenkian, dirigidos pela maestrina Joana Carneiro, e está prometida uma surpresa final com uma voz conhecida do fado.

Música no Cinema > Parque do Vale do Silêncio, R. Cidade de Negage, 193, Lisboa Lisboa > 8 set, sáb 21h30 > grátis