MOTELX: De Frankenstein ao Lobo Mau

Um programa dedicado a Frankenstein, uma homenagem a Solveig Nordlund, sessões competitivas e muitas antestreias. O MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa começa nesta terça, 4, e estende-se até domingo, 9, no Cinema São Jorge, e os bilhetes já estão à venda

O MOTELX 2018 acontece em ano de comemoração do bicentenário de Frankenstein, provavelmente o mais famoso monstro do mundo, criado pelo engenho da escritora Mary Shelley, num romance com o subtítulo O Moderno Prometeu. Durante o período do festival podem ver-se na Cinemateca algumas das mais emblemáticas obras à volta desta aberrante (re)construção humana, que se tornou também uma referência da arte popular. Entre outros títulos, lá estarão os clássicos Frankenstein (1930) e A Noiva de Frankenstein (1935), de James Whale, com a interpretação icónica de Boris Karloff.

Monstros e demónios têm outras faces, num extenso programa onde se apresentam algumas das mais esperadas novas obras do género. Na sessão de abertura estará The Nun, A Freira Maldita, de Corin Hardy, dando continuação à saga The Conjuring, que o festival tem vindo a exibir. Em Serviço de Quarto, a mais esperada secção do festival, antestreiam-se, entre outros, Piercing, de Nicolas Pesce; Brothers’ Nest, de Clayton Jacobson; Ghost Stories, de Jeremy Dyson e Andy Nyman; Ghostland, de Pascal Laugier; e Terrified, de Demián Rugna. Destaque, ainda, para obras como Cutterhead, do dinamarquês Rasmus Kloster Bro, que nas entrelinhas questiona o projeto europeu, e Morto Não Fala, a estreia em formato longo de Dennison Ramalho, realizador brasileiro que o festival tem vindo a acompanhar.

Neste ano há uma homenagem muito especial a Solveig Nordlund, a cineasta sueca há muito residente no nosso país e pioneira na ficção científica à portuguesa. Vai passar o seu fantástico filme Aparelho Voador a Baixa Altitude (2003), adaptação livre de um romance de J. G. Ballard, e também A Filha (2002). O maior destaque vai, mais uma vez, para o programa competitivo de curtas portuguesas, uma aposta ganha do festival, que recebe cada vez mais filmes, o que lhe permite subir a fasquia das obras apresentadas. Doze filmes disputam, este ano, o prémio de 5 000 euros.

Os mais novos também poderão acompanhar o MOTELX assistindo ao programa especial Lobo Mau, em que são convidados a refletir sobre os seus medos, com filmes especialmente selecionados para não traumatizarem capuchinhos vermelhos...

MOTELX > Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa, Museu Coleção Berardo e outros locais em Lisboa > 4-9 set > €2-€5, €15 (pack cinco bilhetes para sessões diferentes)