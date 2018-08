Festival do Crato: Rock in Alto Alentejo

Morcheeba e Ugly Kid Joe são as estrelas internacionais do cartaz, que conta ainda com os portugueses Raquel Tavares, Slow J e Xutos & Pontapés. O Festival do Crato começa esta terça, 28

É já longa a história deste festival, que surgiu vai para mais de três décadas como parte integrante da feira de gastronomia e artesanato do Crato e, em 2010, ganhou uma identidade própria, assumindo- -se, ano após ano, como uma alternativa cada vez mais a ter em conta no já de si bastante preenchido calendário nacional de festivais de verão – devido ao preço acessível dos bilhetes, mas especialmente à oferta musical.

Com as duas últimas edições esgotadas, é, portanto, com a fasquia elevada que o Festival do Crato se apresenta ao público, com uma edição que, este ano, se prolonga por cinco dias. Como já é tradição, a primeira noite (terça, 28) é de entrada livre e serve para dar as boas-vindas a todos os que vão ao festival. Além de Bispo e de Bárbara Bandeira, atuam também os Quinta do Bill, num espetáculo a meias com a Filarmónica do Crato. Na quarta, 29, serão os sons do hip-hop, da kizomba e do reggae a marcar a noite, com um alinhamento composto por Slow J, Calema e Richie Campbell. No dia seguinte, 30, sobem ao palco as primeiras estrelas internacionais convidadas para a edição deste ano, os rockers norte- -americanos Ugly Kid Joe, antecedidos pelos portugueses Os Quatro e Meia, Wet Bed Gang e Tiago Bettencourt.

Na sexta, 31, o estatuto de cabeça de cartaz pertence aos britânicos Morcheeba, numa noite também marcada pelo rock dos suecos Mando Diao e pelo fado da portuguesa Raquel Tavares. Para sábado, 1 de setembro, estão reservados Blaya, Expensive Soul e Xutos & Pontapés, aos quais caberá o concerto de encerramento da edição deste ano do festival.

Festival do Crato > Campo 1º de Maio, Crato > 28 ago-1 set, ter-sáb 22h > €12 a €32 (passe)