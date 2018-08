A Festa do Teatro, em Setúbal, é um palco para a equidade de género

A 20ª edição do festival privilegia os temas ligados à mulher e ao feminino, com um programa que reúne 31 espetáculos espalhados pela cidade. Para ver a partir desta quinta, 23

Não há volta a dar-lhe, a equidade de género tem sido uma das questões da ordem do dia, e os frutos das ações dos movimentos ativistas acabam por extravasar para outros “lugares”. Foi o que aconteceu com a organização da XX Festa do Teatro quando, a dada altura, se apercebeu da recorrência do tema nas peças que estava a programar e decidiu tornar a mulher e o feminino na temática deste festival, que começa esta quinta-feira, 23, em Setúbal. “O festival trata da repressão exercida sobre a mulher durante tantos anos”, refere José Maria Dias, diretor do Teatro Estúdio Fontenova, a companhia anfitriã. “As mulheres que não se encaixavam no padrão, era fácil acusá-las de bruxaria ou de prostituição, e iam para a fogueira. Isso acontece ainda hoje, como é o caso do castigo por apedrejamento devido a adultério.”

A XX Festa do Teatro – Festival Internacional de Teatro de Setúbal conta com cinco estreias, duas delas no primeiro dia: We Do Not Know How to Dance, dos Yellow Collective (Escola Secundária Sebastião da Gama), e Ah! Minha Dinamene!, do Teatro Estúdio Fontenova (Forte de S. Filipe). O texto da segunda peça, escrito por Luísa Monteiro, partiu de investigações feitas acerca de uma antiga casa de recolhimento para mulheres pobres setubalenses, de uma carta de amor de uma freira do Mosteiro de Jesus, encontrada 200 anos depois, das cartas de pedidos de perdão enviadas a D. João II e das cartas de Mariana Alcoforado, uma freira de Beja que se apaixonou por um tenente francês, aquando das invasões francesas e lhe escreveu cartas até ao fim da vida. E também da figura de Dinamene, a antítese da ideia de clausura: a musa do canto camoniano que se crê ter sido uma pirata dos mares.

As outras três estreias são Hoje Durmo em Berlim, do White Noise Teatro, Corpo Futuro, da companhia 33 Ânimos, e Rimance de Mateus e da Baleia, da Cães do Mar, vencedora da secção Mais Festa da edição passada. Há ainda uma mostra de curtas-metragens, workshops, duas exposições e dois concertos – um de abertura e outro de fecho da festa.

Casa da Cultura de Setúbal, Escola Secundária Sebastião da Gama, Forte de S. Filipe, Fórum Municipal Luísa Todi, Largo do Sapalinho, Parque do Bonfim, Praça do Bocage e Parque Urbano de Albarquel são os locais onde decorre a XX Festa do Teatro.

XX Festa do Teatro > Vários locais de Setúbal > T. 265 233 299 > 23 ago-2 set > €8 (bilhete), €6 (estudantes, menores de 25 anos, maiores de 65 anos)