"Encontros de Teatro e Animações de Rua": Artes sem rede em Vila Nova de Milfontes e Odeceixe

À quinta edição, os Encontros de Teatro e Animações de Rua estreiam-se em Vila Nova de Milfontes a partir desta segunda, 20, antes de descerem para Odeceixe nesta quinta, 23

A vila de Odeceixe continua a ser “a casa-mãe” do E.S.T.A.R., que, em agosto, nos apresenta teatro de rua, novo circo, clown, marionetas e, desta vez, roda acrobática. Este ano, além da vila, na Costa Vicentina, onde ficará durante três dias, de 23 a 25, os espetáculos viajam, pela primeira vez, até Vila Nova de Milfontes, nas próximas segunda e terça, 20 e 21. “É um festival de teatro mas também de animação turística”, que traça “um roteiro na costa algarvia e alentejana, onde existem espaços arquitetónicos”, lembra o diretor artístico João Costa, da associação cultural Mãozorra, organizadora do E.S.T.A.R., que, este ano, receberá companhias de Espanha, Brasil, Itália, Chile e Portugal.

Caberá à própria Mãozorra a abertura do festival, no areal da praia de Milfontes (20 ago, 16h), com o espetáculo de robertos (marioneta tradicional portuguesa) O Barbeiro. Dias depois, será ainda a associação a protagonizar, já no areal de Odeceixe, a performance Não Obrigado!, que pretende “sensibilizar o público relativamente às graves consequências para o ambiente e o turismo da exploração de petróleo no Algarve”, salienta João Costa. Por Vila Nova de Milfontes passará ainda a companhia brasileira Circo Poeira (que também atuará em Odeceixe) e o Helium High, do malabarista português Hélio Pina, com o seu monociclo. Já em Odeceixe, veremos o Vira, do chileno Mr. Dyvinetz a surpreender com acrobacias e equilíbrio numa roda, o italiano Luca Bellezze num espetáculo de clown sem palavras, o Melafio, o teatro dos portugueses 3 em Pipa, Mais ou Menos Isso, e as sombras intimistas da Alma d’Arame, que apresentará A Boa Sentença do Sultão no moinho da vila. O festival encerra com o espetáculo de novo circo No Molestar, da companhia espanhola Vaivén Circo, sobre as relações humanas numa fábrica do início do século XX, que valeu a Miguel Ángel Moreno, fundador e ator da companhia, o Prémio Nacional de Circo 2016.

E.S.T.A.R. > Forte de S. Clemente, Vila Nova de Milfontes, Odemira > 20, 21 ago, sex 16h, 22h, sáb 22h, 23h > Areal da Praia, Miradouro da Praia, Largo 1º Maio, Odeceixe, Aljezur > 23-25 ago, qui 16h, 19h, 22h, sex e sáb 19h, 22h, 22h30, 23h > grátis