"Maryline": Da aldeia com amor

Uma jovem da província quer ser atriz. Maryline, segundo filme realizado pelo também ator Guillaume Gallienne, fala sobre o caminho atribulado na perseguição de um sonho

É um filme levezinho, de verão, que sabe bem ver quando o que queremos é estar duas horas protegidos do calor de lá de fora. Maryline é a história de uma rapariga de província, que sonha ser atriz e que decide, por isso, mudar-se para a grande cidade, Paris, tentando a sua sorte. Adeline d’Hermy ficou com o papel de protagonista, num piscar de olhos à icónica Monroe que não será mera coincidência. Esta Maryline com “e” também é loira e naïf – é essa inocência, associada a uma certa dose de tontice, que torna a sua persona tão cativante no grande ecrã. Guillaume Gallienne chegou a referir que quem o inspirou a escrever e a realizar esta história foi uma mulher que conheceu há 16 anos, uma mulher modesta e humilde, cuja narrativa de vida o tocou bastante.

O filme começa com um plano de frente de Maryline, um pouco nervosa, rosada, com um pano cinzento atrás de si, a fazer de cenário. Esta usa um vestido de alças às florezinhas, com camisola por baixo, a aludir às suas origens campestres. À sua frente, uma mesa igualmente cinzenta, a servir de cenografia. É-lhe dito para agarrar na peça de mobiliário, como se fosse algo de muito importante para si. Está a fazer uma audição.

Maryline vai sendo pontuado por flashbacks, em que se percebe a vida que esta rapariga tinha na aldeia – um lugar remoto e desesperançado, que lhe deu o empurrão final para fugir dali e perseguir o seu sonho, aquando da morte do pai. As cenas por que a aspirante a atriz passa são clichés, uns atrás dos outros: o do abuso dos auditores, o da timidez e das vergonhas por que passa, o da não postura, o das rábulas à sua falta de cultura e incapacidade de falar fluentemente inglês. A consciencialização que nos possa ser feita acerca do preconceito com que, por vezes, tratamos os outros nunca é demasiada, e o ar arrefecido com que, durante duas horas, isso nos é lembrado é bom para ajudar-nos à interiorização dessa ideia. A rematar o texto, referência ainda à participação da cantora e atriz Vanessa Paradis.

Maryline > de Guillaume Gallienne, com Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis e Alice Pol > 107 minutos